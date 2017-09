Ik ben echt dol op foto’s maken en ik maak er dan ook heel wat zo door het jaar heen. Maar eerlijk is eerlijk.. als het op foto’s afdrukken en inplakken aankomt dan loop ik gigantisch achter. Hoe handig is het dan als je met een mobiele app in enkele minuten een mooi fotoboek kan bestellen welke je thuis afgeleverd krijgt? Met de nieuwe CEWE Pure app is een fotoalbum maken supersimpel. Ik vertel je er graag meer over èn mag 5 x een mooi fotoboek weggeven.



Hoe werkt de CEWE Pure app? Heel simpel:

1. download de app met je smartphone vanuit de App Store of Google Play Store

2. open de app en klik op ‘Maak fotoboek’

3. selecteer 22 foto’s en zet ze in de juiste volgorde

4. vergeet niet een persoonlijke tekst op de omslag of eerste pagina toe te voegen

5. druk op bestellen, vul je gegevens in, reken af en binnen 5 werkdagen ontvang je jouw mooie CEWE Pure fotoboek.

De app is gratis te downloaden en het fotoboek kost €14,95 excl. verzendkosten.



Hoe leuk ik het ook vind om de hele dag foto’s te maken, ik merk wel dat ik steeds minder foto’s laat afdrukken. Zonde eigenlijk want zo’n mooi album met foto’s erin maakt toch een mooie herinnering voor later. Dit is dus gelijk een mooie reminder voor mijzelf om toch echt weer vaker foto’s af te laten drukken om zelf in te gaan plakken of om leuke herinneringsboeken te maken met een app als deze.

Zulke fotoboeken met 22 foto’s zijn echt superleuk voor speciale gelegenheden. Hoogtepuntjes uit één jaar van je kind of huisdier, om bijzondere datenights, een verjaardag of een andere feestdag vast te leggen, een dagje kermis, een boekje voor een verjaardag met lieve herinneringsfoto’s van jullie tweetjes of als gezinnetje samen.. ♥

Lees ook –> De beste fotografietips voor je smartphone.

Winactie

Wil jij zo’n mooi fotoalbum maken met de CEWE Pure app? Ik mag 5 x een album + verzendkosten weggeven! Door een reactie achter te laten onder dit artikel maak je automatisch kans op één van de 5 fotoboeken. Meedoen kan tot en met woensdag 4 oktober 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen na afloop persoonlijk bericht.

Ben jij ook zo’n fotomaker? En maak jij nog wel eens echte fotoalbums?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met CEWE.