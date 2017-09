Of je nu last hebt van fijne lijntjes en rimpeltjes rondom je lippen, of dat je gewoonweg je lippen zacht en soepel de koude seizoenen door wil helpen. De nieuwe Dermalogica Nightly Lip Treatment is zeker een aanrader. Ik ben hem nu al enkele weken aan het testen en vertel je graag meer over deze herfstige beauty musthave.



De belofte

De Dermalogica Nightly Lip Treatment belooft simpelweg huidveroudering rondom de mond aan te pakken zoals verticale rimpeltjes rondom de mond die kunnen ontstaan door ouderdom, genen of bijvoorbeeld door langdurig roken. Deze rimpeltjes zorgen voor minder gladde lippen en huid eromheen waardoor deze er ouder uit kan zien en ze zorgen er ook voor dat bijvoorbeeld lipstick sneller uitloopt.



Wat zit erin?

Als ik naar de ingrediëntenlijst kijk dan zie ik onder andere kokosextract, shea boter, glycerine, verschillende planten- en fruitextracten, aloë vera, hyaluronzuur, sesamzaadextract en vitamine E erin verwerkt zitten. Een mooi mengsel van verzachtende, voedende, verstevigende, beschermende en hydraterende bestanddelen die zeker geschikt zijn voor de drogere huiddelen en ook er bekend om staan anti-age eigenschappen te hebben.

Wel zitten deze ingrediënten in een flinke siliconenbasis, dus daar moet je tegen kunnen. Sommige mensen krijgen daar namelijk sneller onzuiverheden van. Er zit wel wat pepermuntolie en spearmuntolie in voor een frisse touch op de lippen èn een frisse geur, maar verder zitten er geen kunstmatige geurstoffen, parabenen of kleurstoffen in. Ook is het een dierproefvrij product.



Hoe gebruik je dit lipproduct?

Het wordt aangeraden om het product elke avond als laatste stap in je huidverzorging te gebruiken door een klein beetje in te masseren op je lippen en de huid eromheen. De verpakking heeft een schuin applicatoruiteinde en een pompsysteem. Maar ik vind persoonlijk dat hij zo wel erg veel product in één keer doseert en adviseer om heel rustig te drukken totdat je een flinke druppel op je vinger hebt liggen. Met een ronddraaiende beweging inmasseren totdat het product is opgenomen en je kan je bed in.



Mijn ervaring

Ergens had ik verwacht dat dit een meer olie-achtig product zou zijn, maar het is meer een dikkere crème qua substantie. Na het insmeren voelen de lippen lekker zacht en soepel aan en ogen ze mat en het lijkt alsof je niks op hebt. Geen plakkerig geheel dus en dat vind ik in bed toch wel heel erg prettig. Ik heb nog niet heel erg veel last van rimpeltjes en lijntjes rondom mijn mond, maar merk wel dat het geheel er zachter uit ziet. Mijn mondcontouren lijken wat duidelijker, mijn lippen zijn zacht en verzorgd en ik merk dat ze de verwennerij na het dagenlange dragen van matte lipproducten heel erg op prijs stellen. Ook zijn de droge mondhoekjes minder aanwezig en lijken ze iets.. ‘voller’ aan te voelen. Al met al zeker een fijne toevoeging aan m’n avondroutine en ik zal trouw blijven smeren om hopelijk deze herfst en winter met soepele lippen door te kunnen komen.

De Dermalogica Nightly Lip Treatment is verkrijgbaar bij bijvoorbeeld De Bijenkorf en de officiële Nederlandse webwinkel voor €59,90 (10ml).

Spreekt een specifiek anti-age verzorgingsproduct voor de lippen jou aan om eens te proberen?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en een affiliate link.