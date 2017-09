Ik ben persoonlijk iemand die graag werkt met doelen. Ze zorgen voor focus, ze geven energie om ergens voor te gaan, helpen bij de persoonlijke ontwikkeling, laten je harder werken en het geeft vooral een heerlijk gevoel als je een doel af kan strepen omdat je het gewoon keihard gehaald hebt. Maar hoe stel je nu het beste doelen voor jezelf zodat je ze ook echt gaat behalen? Ik vertel je er graag meer over zodat je ook aan de slag kan met jouw persoonlijke doelen.

SMART

De meeste mensen kennen de afkorting SMART wel, maar even een kleine reminder. SMART staat voor doelen die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Als je je doelen op deze manier gaat formuleren is de kans het grootst dat je ze zal behalen. Zorg er dus voor dat je doelen uit meer dan ‘ik wil meer geld verdienen’, ‘ik wil 25 kilo afvallen’ of ‘ik wil een schoon huis’ bestaan. Noem specifieke bedragen, noem een tijdsframe, houd het realistisch en maak ook een plan van aanpak hoe je het denkt te gaan behalen.

Maak je doelen klein

En dan bedoel ik niet dat je niet groots mag dromen, integendeel (!), maar zorg dat je een groot doel in kleine stukjes opbreekt. Zo heb je veel minder het idee dat je ergens tegenaan zit te hikken wat nog zo ver en onbereikbaar lijkt.

Wil je bijvoorbeeld in 6 maanden €20.000,- verdienen met je bedrijf? Zet dat dan niet als groot getal op je doelenbord, maar breek het op. Je moet dus ruim €3.000,- per maand verdienen om je doel te behalen. Of hak het nog kleiner: zo’n €750,- per week. Hoeveel producten moet je daar gemiddeld voor verkopen, hoeveel klanten moet je daarvoor behandelen, hoeveel trainingspakketten moet je verkopen? Zo krijg je het per maand of week veel inzichtelijker en kan je in kleine(re) maandelijkse doelen naar jouw grote doel voor over 6 maanden toewerken.

Dit is natuurlijk maar een voorbeeld, je kan dit op dezelfde manier aanpakken als het gaat om een bepaald aantal kilo afvallen bijvoorbeeld. Of om een schoonmaakrooster in je huishouden te introduceren. Een schuld weg te werken. Een bepaalde sport te gaan leren of een instrument te leren bespelen.. Zo’n beetje alle doelen zijn in kleine stukjes te breken.

Meerdere lijsten

Als ik aan een doel werk, werk ik eigenlijk met meerdere lijsten. Of een uitgebreide planning. Het is maar net wat jouw voorkeur heeft. Een bullet journal zal je hier bijvoorbeeld ook bij kunnen helpen. Zo werk ik persoonlijk met:

– een dagelijkse tot wekelijkse to do lijst die dus vaak verandert

– een lijst met tussendoelen per week/maand die weinig verandert

– een lijst met de grote uiteindelijke doelen die eigenlijk zelden verandert.

Op deze manier houd ik het hele doelen stellen voor mijzelf als planning overzichtelijk en kan ik regelmatig taken wegstrepen, wat heel motiverend werkt.

Werk niet aan teveel doelen tegelijkertijd

Om overzicht te houden en jezelf te behoeden voor teleurstelling is het aan te raden om niet teveel doelen voor jezelf te stellen binnen hetzelfde tijdframe. Kies bijvoorbeeld voor 3 doelen; een zakelijke, een persoonlijke en eentje voor je gezondheid. Zo heb je het minst last van afleiding, houd je het overzichtelijk en kan je een betere focus vasthouden gedurende de periode dat je eraan werkt.

Geniet

Alhoewel doelen heel erg fijn kunnen zijn om mee aan de slag te gaan, kan het er ook voor zorgen dat je alleen maar bezig bent met knallen. Hard werken. Vooruitkijken naar het moment dat je een doel zal behalen. Het geeft je dan misschien wel energie en focus, maar het zorgt nu niet bepaald voor het gevoel van ‘genieten van het moment’. Probeer dus niet alleen euforisch te denken aan het moment dat je je doel zal behalen, maar probeer van de weg ernaartoe óók te genieten. Leer ervan, vier kleine tussenstappen, maak plezier.. Kortom: geniet!

Wat zijn op dit moment jouw doelen?

Liefs,

Desirée

* Foto via Shutterstock.