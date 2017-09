Al heel erg lang was ik op zoek naar een frisse redelijk nude lipstick, maar met een lichte huid en een koele ondertoon is dat nog niet zo gemakkelijk. De meeste kleurtjes zijn dan te warm/oranje, net even te bruin, te donker voor een nude of te ‘vlezig’. Mijn zoektocht naar die frisse en zachte lipstick voor elke dag heet al heel wat miskoopjes opgeleverd, maar eindelijk vond ik hem in de Estée Lauder Pure Color Envy lipstick in de kleur Desirable.

De camera pakt de kleur van de lipstick op de één of andere manier helaas telkens te donker op, maar gelukkig zijn de foto’s waarop ik de lipstick draag wel kloppend met hoe de kleur in het echt is :)



Ik vind de substantie van deze lipsticks echt heel erg fijn. Ze zijn lekker romig, glijden zo over je lippen, voelen verzorgend en totaal niet uitdrogend aan en hebben een goede pigmentatie. Er zit onder andere kokosextract, wonderolie, olijfextract, shea boter, abrikozenpitolie, murumuruboter, squalaan, hyaluronzuur en vitamine E in. Vanwege die voedende samenstelling is het geen long lasting lipstick en is even bijwerken na een hapje eten wel aan te raden, maar hij is wel perfect voor de herfst en winter hierdoor.



De huls van de Estée Lauder Pure Color Envy lipstick is mooi; zwaar, donkerblauw metaal met goudkleurige details en hij sluit met een magneetklikje. Sjiek! De kleur Desirable is een heel zachtroze kleurtje met een crèmige glans. Voor mij echt die perfecte frisse richting-nude kleur die echt bij èlke look en gelegenheid goed staat. Als je teveel product aanbrengt heeft de lipstick de neiging om wat in de lijntjes te trekken, maar als je het bij een mooi dun laagje houdt (één veeg over beide lippen, de lippen over elkaar wrijven en klaar) dan heb ik hier geen last van. En nog een heel fijn voordeel: hij laat m’n lippen net even wat voller lijken.



De Estée Lauder Pure Color Envy lipstick is wel wat prijzig, hij kost namelijk zo’n €33,00. Gelukkig zijn er regelmatig toffe acties waardoor je hem met flinke korting aan kan schaffen. Tip: tot en met 1 oktober krijg je bij Parfumerie Douglas 25% korting op alle producten van Estée Lauder.

Wat is op dit moment jouw favoriete lipstick?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een affiliate link.