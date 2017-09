De gezichtssprays staan steeds vaker in de schappen in de winkels en dan bedoel ik niet de sprays om je make-up mee te setten, maar echt de face mists die bomvol mooie ingrediënten zitten en een toevoeging zijn aan je huidverzorgingsroutine. Ik vertel je er graag wat meer over! Mijn liefde voor face mists en waarom ik vind dat iedereen er eentje zou moeten proberen.

Op dit moment gebruik ik de volgende drie face mists in afwisseling met elkaar. Jep, een luxepositie om af te kunnen wisselen. It’s a tough job ;)



FAB Vital Greens Face Mist 59ml, €19,00 (hier te koop)

Deze spray zit echt bomvol superfoods voor je huid zoals extracten van boerenkool, spinazie, komkommer en spirulina, aangevuld met onder andere aloë vera, jerichoroos, meloen- en abrikozenextract en hydraterende glycerine. Deze spray bevat geen alcohol of synthetische parfum.

De geur is misschien iets waar je even aan moet wennen, want het ligt tussen de geur van een luxe crème en een groene smoothie in, maar het is verder echt een heel fijne spray waar zeker de droge huidjes heel blij van zullen worden.



Mario Badescu facial spray with aloe, cucumber & green tea 118ml, €9,50 (hier te koop)

Deze spray is echt heel erg verfrissend en er zit onder andere pepermuntwater, extract van komkommer, groene thee en zeewier en aloë vera sap in. Helaas zit er wel toegevoegde parfum in, maar dat zorgt wel voor een heel fijne geur tijdens het gebruik. Hij doet qua hydratatie en verzorging wel duidelijk minder dan de andere twee varianten voor mijn huid, maar qua verfrissend effect is dat bij deze net even het meest.



Alpha-H Daily Essential Vitamin Mist 100ml, €38,95 (hier te koop)

Deze is duidelijk een stukje prijziger dan de andere twee, maar maakt dat qua ingrediënten zeker waard. Er zit onder andere glycerine, extract van moringa, argan, bosbes, algen en amandel, Vitamine A, B, C, D en E, rozenwater en aloë vera sap in. Helaas zit er ook een kleine hoeveelheid alcohol in, maar dat maakt hem wel de snelst drogende op de huid en zorgt er ook voor dat make-up langer blijft zitten als je hem óver je make-up aanbrengt.

Het is een heerlijk verkwikkende spray met de geur van lavendel gecombineerd met citrustonen. Deze doet het van de drie dus duidelijk het beste ook óver make-up heen en is samen met de eerstgenoemde heel erg fijn qua ingrediënten en dus ook zeker een mooi verzorgingsproduct.



Ik vind het zo fijn hoe een goede face mist een beetje een combinatie tussen huidverzorging en een make-upproduct is. Want ja, een goede gezichtsspray kan je natuurlijk óók gebruiken om als laatste stap over je make-up aan te brengen. Niet zozeer om de make-up langer mooi te laten zitten, maar het zorgt er wel voor dat make-up mooier versmelt met je huid en het geheel er minder poederig uit ziet. Daarnaast is het gewoon heel fijn om toe te voegen aan je skincare routine. Je kan het als aanvulling vóór je dag- of nachtcrème aanbrengen, maar je kan het ook heel makkelijk gedurende de dag gebruiken als extra hydratieboost voor je huid èn als lekkere frisse oppepper. Ik merk het echt aan mijn huid als ik zo’n spray regelmatig gebruik. Love it!

Gebruik jij wel eens een face mist? Welke van deze drie spreekt jou het meest aan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.