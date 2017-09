Een paar dagen geleden liet ik je via Instagram Stories een mooi pakket zien met nieuwe lipproducten van HEMA. Ze hebben namelijk twee nieuwe lipstickformules en in totaal 75 nieuwe kleuren in het assortiment. Wow! Na het uitpakken viel vooral één kleur van de nieuwe HEMA Long Lasting Lipstick mij op: Funky Festival. Wat is ‘ie tof! Ik wil hem je samen met de Lipstick Transformers als budgettip meegeven ♥



HEMA Long Lasting Lipstick in Funky Festival, €4,50

Deze lipstickformule is helemaal nieuw in het beautyschap bij HEMA en er zijn in totaal 25 kleuren van verkrijgbaar. Funky Festival is er één van en het is een intense fuchsiaroze kleur met koele ondertoon en een satijnen finish. Echt een perfecte kleur voor de herfst en winter en ik weet zeker dat ik hem vaak zal gaan dragen. De lipstick voelt niet droog of trekkerig aan op de lippen, geeft minimaal af en blijft ook echt redelijk lang zitten. Een hapje en een drankje overleeft ‘ie prima en na zo’n uurtje of 4 is lichtjes bijwerken pas nodig. Ik ben fan!



HEMA Lipstick Transformers €3.50

Deze twee tubetjes zijn zo leuk omdat ze je uitdagen eens wat vaker met je make-up te spelen. Het glanzende tubetje is een Gloss variant en de doffe tube is de Matt variant. Ondanks de schuine applicator op het tubetje kan ik persoonlijk wel aanraden om je vinger te gebruiken om dit product over je lipstick aan te brengen, omdat het anders wat kan gaan schuiven en de kleur er minder mooi van wordt. Maar een klein dotje op je vingers al deppend over je lipstick aanbrengen werkt heel erg mooi. Zo wordt de satijnglans van Funky Festival in één keer mat of juist intens glanzend.

Wat is jouw perfecte herfstkleur qua lipstick of gloss? Heb je een favoriet?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.