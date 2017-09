Mocht je mij persoonlijk wat beter kennen dan weet je dat ik er heel erg in geloof dat wij vrouwen elkaar meer zouden mogen steunen. Ik geloof bijvoorbeeld ook niet in concurrentie omdat ik denk dat je met samenwerken elkaar juist kan versterken, kracht kan geven en daardoor beide verder kan komen. Sieradenmerk Jules Bean lanceerde onlangs de Empower sieradencollectie en ik voelde direct een klik. Mooie krachtige lijnen in een minimalistisch design met hier en daar subtiele edelstenen erin verwerkt. Ik laat je er graag wat meer van zien inclusief mijn nieuwste aanwinst.



“In de EMPOWER collectie staan geometrische lijnen, minimalistische designs en krachtige materialen centraal, aangevuld met de zachtheid van subtiele edelstenen. Unieke combinaties, in zowel vorm als natuurlijke kleur, zorgen voor een stijlvolle en vrouwelijke uitstraling.”



Ja, dit is zeker wel mijn stijl sieraden te noemen. Niet te opvallend en ‘in your face’, maar juist mooi subtiel, met een mooi verhaal, vrouwelijk en toch net even anders dan anders. Ik was de collectie door aan het snuffelen en bleef maar terugkomen bij de Chance ketting uitkomen. Het is een verguld ballchain kettinkje met daaraan een verguld plat hangertje en een hangertje met daaraan enkele subtiele hematiet bedeltjes.

Mocht je erin geloven of er nieuwsgierig naar zijn: edelstenen hebben elk hun eigen spirituele werking op lichaam en geest en zou zo ondersteunend kunnen werken bij wat je op dat moment nodig hebt of in welke fase je zit. De hematiet is een roodbruine tot zwartgrijze steen met een metaalglans en zou onder andere een sterk aardende en beschermende steen zijn die negatieve energie afvoert, balans en rust brengt en zelfvertrouwen en een betere concentratie geeft. Iets wat heel erg past bij alles waar ik achter de schermen voor aan het werken ben en de plannen en doelen die ik heb.

Daarnaast is de naam van de ketting ‘Chance’ en ook dit sluit mooi aan bij mijn huidige levensfase. Iets waar ik al jaren mee bezig ben begint steeds meer vorm te krijgen en het voelt voor mij als het juiste moment om deze kans te gaan wagen. Of nouja, némen. Spannend! Als je me op social media volgt dan heb je vast al af en toe wat voorbij zien komen, maar anders zal ik er binnenkort wat meer over vertellen in een artikel.

Ik verwacht het kettinkje vandaag of morgen in huis te hebben, maar ben zo enthousiast over m’n aankoopje en deze mooie collectie dat ik het alvast met je wilde delen ♥ Ik bestelde de ketting voor €33,95 via de Jules Bean webwinkel. Klik hier om de nieuwe Empower collectie te bekijken.

Spreekt de stijl van deze sieraden jou aan? Geloof jij in de werking van edelstenen?

Liefs,

Desirée