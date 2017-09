Hoe ouder Shae wordt hoe interessanter ze al die potjes en flesjes van mama in de badkamer begint te vinden. Zo vraagt ze steeds vaker of ze ook een beetje crème mag. Heerlijk samen tutten dus! Alleen heeft ze een nogal gevoelig en droog huidje waar ik niet zomaar alles op kan smeren.. Onlangs kreeg ik een product toegestuurd waar haar huid wèl goed op reageert, dus ik wilde hem graag delen voor andere mama’s die kinderen met een gevoelige huid hebben.

Onze dochter Shae heeft dus een redelijk droge en gevoelige huid die snel reageert op invloeden van buitenaf. Zo krijgt ze snel vlekjes bij warmte of kou, krijgt ze van bepaalde stofjes sneller een jeukend huidje en heeft ze op haar armpjes bultjes die me ergens doen denken aan Keratosis Pilaris (KP). Maar volgens mij is dat het niet helemaal òf misschien zit ze nog in een beginnend stadium? Als ik haar niet regelmatig insmeer worden deze bultjes hard en merk ik dat ze er last van heeft omdat ze dan meer gaat krabben.

–> Lees ook: wat is Keratosis Pilaris en wat kan je eraan doen?



De Avène TriXera Nutri-Fluid Balm is een hypoallergene balsem voor lichaam en gezicht die de huid herstelt en droge en jeukende plekjes verzacht. Perfect dus voor kinderen met een gevoelige huid maar ook gewoon door volwassenen met een droge en gevoelige huid te gebruiken. De Avène TriXera Nutri-Fluid Balm is bij de Apotheek verkrijgbaar in een tube van 200ml (€17,50) en in een pompflacon van 400ml (€20,90).

In de crème zit thermaal water wat verzachtende en kalmerende eigenschappen heeft en verder zit er onder andere hydraterende glycerine, voedend kokos- en soja extract, helende en voedende teunisbloemolie en beschermende vitamine E in. Er zitten geen uitdrogende en irriterende ingrediënten in zoals alcohol of parfum.

De balsem is echt zo goed als geurloos en trekt verrassend snel in. Normaal gesproken zijn veel crèmes die zo voedend en verzachtend zijn toch een beetje vettig en houd je er echt zo’n plaklaagje op de huid aan over, maar dat is dus met deze balsem niet zo. Na het insmeren krijgt de huid een mooi glansje, voelt deze zachter en soepel aan en kan ik ons meisje ook weer gelijk aankleden. Na regelmatig smeren lijken de bultjes op haar arm ook al iets minder – en vooral zachter – geworden te zijn dus ik smeer lekker door. Gewoon elke keer na het badderen samen alles insmeren en elke avond voor het slapen gaan smeert ze ook wat op haar gezichtje ♥



Sowieso is het aan te raden om regelmatig samen zulke momentjes te delen omdat liefdevol lichamelijk contact heel goed is voor de ontwikkeling van je kind en helpt bij een hechtere band tussen jullie twee. Mocht je er eens meer over willen lezen.. ik schreef eerder een artikel over babymassage (klik hier) en die tips zijn natuurlijk ook bij wat oudere kinderen te gebruiken.

Er zijn steeds meer kinderen met een gevoelige huid, maar gelukkig zijn er ook steeds meer producten verkrijgbaar die zelfs voor die tere huidjes geschikt zijn. Mocht je zelf nog een tip hebben, deel deze dan in de reacties onder dit artikel zodat je er andere mama’s mee kan helpen :)

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.