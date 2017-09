Een goede foundation is voor mij een onmisbaar product in mijn make-uproutine. Ik heb namelijk van mijzelf een redelijk vlekkerige huid, wat pigmentvlekjes die ik ontsierend vind, regelmatig wat onzuiverheden rondom mijn kin en wat roodheid welke ik graag wil verdoezelen. Maar een goede foundation moet méér doen dan egaliseren, want lang mooi blijven zitten onder verschillende omstandigheden en het liefst ook nog redelijk natuurlijk ogen vind ik ook heel belangrijk. Ik heb de Make Up Forever Ultra HD foundation uitgebreid getest en deel de review graag met je.



De Make Up Forever Ultra HD foundation is olievrij en belooft een medium tot volledige dekking in een formule die zo natuurlijk mogelijk oogt en het ook op beeld goed doet. Een tweede huid dus zonder de huid uit te drogen en de foundation is geschikt voor alle huidtypes. Ik vind het heel fijn dat er enkele kalmerende ingrediënten en onder andere vitamine E, glycerine en hyaluronzuur aan toegevoegd is.

De foundation komt in een handige en hygiënische pompflacon, is wat dunner van textuur en laat zich op verschillende manieren prettig uitwerken. Met de vingers en een vochtige beautyblender krijg je een goede medium dekking en met een kwast kan je gemakkelijk meer dekking creëren. Ook is de foundation op te bouwen in meerdere laagjes, dus je kan eventuele plekjes nog eens aanstippen waardoor een losse concealer zo goed als overbodig zal zijn. De foundation droogt redelijk snel op, geeft daarna amper af op kleding en heeft een semi-matte finish zònder droog aan te voelen. Je kan er natuurlijk altijd nog een hydraterende of juist extra matterende primer onder aanbrengen en hem naderhand afpoederen (òf juist niet) om de finish te geven die je zelf het prettigst vindt.



Deze foundation is wel wat lastig vast te leggen op beeld, omdat ik merk dat hij een soft focus effect geeft aan de huid. Bijna alsof je er een filter over hebt gebruikt. Natuurlijk helemaal prima, want dit is in het echt heel erg mooi, maar het maakt het lastig om het èchte effect op de foto te laten zien. Het valt me in ieder geval op dat m’n huid er duidelijk egaler, rustiger en gladder en zachter door oogt maar dat het geheel niet als ‘too much’ op het gezicht zit. Fijn!

Natuurlijk heb ik er verschillende situaties mee doorstaan om te kijken of de foundation zich goed houdt. Op een heel erg regenachtige of klamme dag krijgt de foundation het een beetje moeilijk, maar voor de gemiddelde dagen met een licht buitje of wat normaal transpireren blijft hij tot ’s avonds mooi op z’n plek. Kortom: ik ben heel tevreden!



Wat helemaal fijn is: de Make Up Forever Ultra HD foundation is in héél veel kleuren verkrijgbaar; van heel licht tot heel donker. Ik gebruik zelf de kleur R210, een lichte kleur met een koele ondertoon. De foundation is verkrijgbaar voor €44,00 en komt in een flesje met 30ml inhoud.

En hoe tof is het dat dit merk weer gewoon in Nederland te koop is? Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee wat het merk heeft echt mooie kwaliteitsproducten. Ze hebben een winkel in Amsterdam aan de Huidenstraat 21 en de producten zijn verkrijgbaar via de Nederlandse webwinkel. Zeg je dat je via Curvacious.nl komt of gebruik je de code MUFECURVACIOUS2017 in de webwinkel dan krijg je tot en met 30 september 20% korting op je aankoopjes.

Wat is voor jou een onmisbaar product in je basis make-up?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.