Ik kreeg zojuist een enorm leuk bericht binnen en uit m’n enthousiasme ben ik gelijk achter de computer gedoken om dit te delen. De nieuwe MS Mode Active Wear sportkleding is namelijk echt tè leuk, gewoon in de winkels èn online verkrijgbaar en ook nog eens betaalbaar. Als curvy lady in een basic en kleurloos setje sporten is dus echt verleden tijd. Kijk maar mee!



Zoals je ziet is het een kleurrijke serie sportkleding en voor iedereen wel wat. Zonder mouw, met korte mouw, met driekwartmouw, lange lossere sportbroeken en -leggings en driekwartleggings, afwisselend met enorm uitbundige prints tot aan wat subtielere varianten en met zo’n beetje elke sport zou je er mee uit kunnen komen. Ik zie kleding die voor hardlopen, danssporten, yoga en zo’n beetje alles ertussen draagbaar kan zijn.

Wat ik vooral heel fijn vind is dat het er niet alleen uit ziet als sportkleding, maar dat het ook nog eens functioneel is. Zo hebben de broeken een sleutelzakje en een trekkoordje, is de kleding gemaakt van ademende en sneldrogende stof en zijn er bijvoorbeeld ook fijne sportvestjes voor buiten met duimgaten en ritszakjes verkrijgbaar.

De nieuwe collectie MS Mode Active Wear is verkrijgbaar vanaf maat 40 tot en met maat 54, de prijzen variëren tussen de €21,99 en €39,99. Bekijk de gehele collectie hier.

Ik kan hier persoonlijk echt heel erg vrolijk van worden. Omdat ik redelijk vlot aan het afvallen ben heb ik regelmatig nieuwe sportkleding nodig en veel merken zijn daar gewoon echt te prijzig voor. Daarnaast is het normaal gesproken ook nog best lastig om toffe sportkleding te vinden in een maatje meer. Van deze MS Mode Active Wear collectie krijg ik ook gewoon weer zin om wat nieuws aan te schaffen en erin te sporten in van die vrolijke kleuren en printjes :)

Wat vind jij van deze nieuwe sportcollectie?

Liefs,

Desirée