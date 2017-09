Door de jaren heen blijft Paula’s Choice één van mijn favoriete merken als het op skincare aankomt. Een snelle zoekopdracht op dit merk levert dan ook 39 artikelen op waarin ik bijvoorbeeld producten van dit merk heb uitgeprobeerd en ze in favorietenlijstjes voorbij kwamen. Telkens als er een nieuw product wordt gelanceerd ben ik weer even enthousiast en nieuwsgierig. Zo ook met de nieuwe Paula’s Choice Resist C15 Super Booster. Ik vertel je er graag meer over en zou het leuk vinden dit samen met 3 van jullie uit te gaan proberen. Wil jij dit product met mij samen gaan testen?



De belofte

De Paula’s Choice Resist C15 Super Booster is in Amerika reeds een bestseller en belooft in Nederland dè skincare launch van 2017 te worden. Het is een booster die voor ieder huidtype geschikt is met als belangrijkste voordelen:

– Vitamine C is een krachtig ingrediënt dat een doffe huid tegen gaat, de huid beschermt tegen ontstekingsreacties en milieuvervuiling, een jonge en frisse uitstraling geeft, tekenen van vermoeidheid verminderd, vlekjes minder op zal laten vallen en de huid egaler, steviger en zachter kan maken. In de booster zit een sterk geconcentreerde vorm van Vitamine C die stabiel blijft tijdens het gebruik.

– Verder zit er onder andere hydraterende glycerine, beschermende vitamine E, hydraterende en verstevigende hyaluronzuur, beschermende Panthenol en ferulazuur wat bekend staat om haar krachtige anti-age eigenschappen.



Hoe gebruik je dit product?

Heel eenvoudig: nadat je je gezicht gereinigd hebt, lotion/toner hebt gebruikt en eventueel je exfoliant hebt aangebracht breng je ’s ochtends en/of ’s avonds enkele druppels aan op je huid. Daarna kan je alsnog je gebruikelijke serum en/of je dagcrème of nachtcrème aanbrengen. Let er alleen wel op dat je bij gebruik in de ochtend een dagcrème met minimaal SPF30 gebruikt om je huid tegen zonschade te beschermen.

De Paula’s Choice Resist C15 Super Booster is verkrijgbaar via de webwinkel van Paula’s Choice voor €53,00 (20ml).

Mijn eerste ervaring

Een uitgebreide review van mijn hand gaat er natuurlijk nog aankomen, maar als eerste ervaring kan ik alvast meedelen dat ik het gebruik door middel van de pipetverpakking heel prettig vind en de booster snel intrekt. Het product voelt heel licht iets verwarmend aan op de huid, irriteert mijn gevoeligere en drogere huid niet en laat zich ook prima meenemen in de routine met mijn overige producten. So far so good!



Ga jij dit product samen met mij testen?

Het lijkt mij heel erg leuk om mijn uitgebreide review online te gaan zetten tegelijkertijd met de ervaring van 3 van mijn lezers. Zodat er een review van niet één, maar 4 skincare-fanaten online komt. Voel jij je aangesproken? Denk je dat dit product echt iets voor jou is? Ben je er gewoonweg heel benieuwd naar.. Geef je dan op voor dit mini testpanel.

– Laat je leeftijd, huidtype en motivatie achter onder dit artikel. Ik zal dan op 28 september drie personen mailen die dit nieuwe product zullen ontvangen zodat we het gezamenlijk kunnen testen. Let op: ik verwacht dan wel na ongeveer 3/4 weken een verslagje van je die ik kan delen via de website :) Meedoen kan tot en met woensdag 27 september 2017, 23.59 uur. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Wil jij dit product samen met mij gaan testen?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met Paula’s Choice.