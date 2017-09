De artikelen waarin ik een reeks plussize items in eenzelfde categorie bij elkaar zet doen het altijd enorm goed en ik kreeg de laatste tijd regelmatig de vraag of ik ook een herfstjassen-editie van dit jaar wilde plaatsen. Er zijn ook dit jaar gelukkig weer heel veel verschillende stijlen in de winkels terug te vinden, al domineren de parka en de wolmix coat duidelijk. Ik heb mijn best gedaan de leukste plussize jassen voor de herfst op een rijtje te zetten in verschillende stijlen èn voor iedere portemonnee. Let’s go!

En ja hoor, ook in dit rijtje kan MANGO Violeta niet vergeten worden. De vrouwelijke maar casual en minimalistische stijl past gewoonweg heel erg goed bij mij waardoor ik er altijd wel kan slagen. En met een beetje geluk kan je nog wat tofs vinden in de Mid Season Sale.

– donkergrijze jas in blazermodel in wolmix, €119,99

– fuchsiaroze dikkere jas in blazermodel, €89,99

– klassieke trenchcoat voor de warmere herfstdagen, €69,99



Bij ASOS blijf ik altijd leuk slagen voor plussize kleding in de Curve collectie. De maten gaan van zo’n 42 tot en met 56, al ligt dat een beetje aan het merk natuurlijk, maar er is wel echt voor iedereen wat leuks en betaalbaars te vinden. Het blijft één van mijn favoriete webwinkels.

– ASOS Curve fuchsia skater coat in uitlopend model, €101,35

– ASOS Curve bordeaux oversized coat, €108,10

– River Island Plus ruitjesjas in overslagmodel, €114,86

– ASOS Curve donkerblauwe jas in militaire stijl met mooie details, €121,62

– ASOS Curve grijze parka met handige zakken, €101,35



Ook bij Zalando heb je tegenwoordig steeds meer plussize kleding van verschillende merken. En aangezien bestellingen hiervan altijd met een paar dagen in huis zijn shop ik hier ook steeds vaker. Ik spotte er deze toffe jassen:

– Anna Field Curvy jas in vestmodel, €59,95

– New Look Curves korter jasje in kunstsuède, €59,95

– Ragwear Plus rode outdoor parka, €129,95

– Zizzi zwarte comfortabele langere jas, €89,95

– Ralph Lauren kort gevoerd jasje (t/m maat 48), €249,95



Als je op zoek bent naar een wat meer betaalbare jas voor de herfst dan raad ik je aan om te snuffelen bij Bonprix. Eerlijk is eerlijk: de kwaliteit is niet altijd even goed, maar gelukkig is retourneren ook zo gedaan voor als een product echt tegen valt. Deze webwinkel blijft een beetje een gokje maar het moet gezegd worden: ik heb hier in het verleden vaak genoeg toffe pareltjes vandaan gehaald waarvan je de goedkopere prijs echt niet aan het product af kon zien.

– dieprode jas met fleecevoering, €60,99

– sportief kort grijs jackje, €57,99

– geruite softshell jas, €59,99

– 3-in-1 outdoorjas in paarsroze grove ruit, €60,99

– olijfgroene parka met pluchen voering, €60,99



Er zijn echt teveel toffe webwinkels waar ze plussize kleding verkopen. Mocht je op zoek zijn naar inspiratie dan raad ik je aan een paar uurtjes in je agenda te blokken, wat lekkers en iets te drinken erbij te pakken en rond te snuffelen tussen deze lijst met plussize winkels. Ik weet zeker dat je er voor iedere gelegenheid wel iets leuks uit kan halen en dat je verrast raakt over het uitgebreide aanbod aan plussize merken en winkels die er in Nederland zijn of waar je eenvoudig online bij kan bestellen.

Probeer trouwens ook niet teveel naar het labeltje te kijken qua maat, maar echt naar je lichaam en naar wat er bij de ‘normale maten’ in de schappen hangt. De trend van oversized jassen is voor ons curvy ladies namelijk heel erg fijn want hierdoor kan je soms verrassend leuk slagen bij bijvoorbeeld Monki, Primark of bijvoorbeeld de normale H&M collectie.

Ik hoop dat je met dit artikel voldoende inspiratie hebt gekregen <3 Ik zelf blijf enorm fan van de trenchcoat modellen omdat dit model gewoonweg mooi afkleed bij een wat voller figuur, maar ook een parka blijft onmisbaar (fijn in het OerHollandsch regenseizoen) en zo’n losser model wolmix jas doet het voor zakelijke afspraken weer goed.. #shoppingtime ;) Ik denk dat ik de knalroze van MANGO Violeta er nog graag bij wil, die vind ik zo tof! <3

Heb jij al een toffe jas voor de herfst? Of voor wat voor model zou je nog willen kijken?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat affiliate links.