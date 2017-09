Toen ik eind augustus in Turkije was om de regio Antalya te ontdekken hebben we enkele keren heerlijk authentiek Turks gegeten. Ik proefde daarbij ook Turkse linzensoep (Mercimek Corbasi) en moet er sindsdien vaak aan terug denken. Ik zocht wat recepten op, probeerde ze uit, paste wat aan en met onderstaand recept heb ik voor mij het beste die specifieke smaak van toen terug kunnen halen. Een heerlijke, gezonde en verwarmende soep die ook nog eens goed bij het herfstseizoen past. En natuurlijk laat ik je ook nog wat prachtige reisfoto’s zien!



Bovenstaande foto’s maakte ik tijdens het tripje naar de regio Antalya. Echt een aanrader om eens naartoe te gaan en dan vooral niet een standaard all-inclusive resort te kiezen en ook niet alleen op het strand te gaan liggen bakken. De regio heeft zoveel moois te bieden! Huur een auto, rijd rond, bekijk mooie oudheden, wandel door de straatjes, ga eten waar het vooral goed druk is met locals en laat je verrassen. Misschien een tipje voor de herfstvakantie? Op de website van Destination Antalya kan je meer informatie over de regio en overige reisinformatie vinden.



Wat heb je nodig voor 4 flinke borden?

– 175 gram rode linzen

– 2 grote wortels

– 1 ui

– 3 teentjes knoflook

– 1 groentebouillonblokje

– 750ml water

– 1 eetlepel olijfolie

– 1 flinke eetlepel tomatenpuree

– 2 theelepels harissa (of milde sambal)

– 1 theelepel komijn

– peterselie

– citroen

– peper, paprikapoeder en zout naar smaak.



Bereidingswijze

Tsjah, hier komt mijn keukenhandigheidje aan te pas want sinds ik deze in huis heb maak ik ontiegelijk veel soepjes. Ik heb namelijk een Philips Viva soepmaker (gekocht bij Bol.com) waar je heel eenvoudig heldere, gladde of gebonden soepen mee kan maken maar bijvoorbeeld ook jam of appelmoes. Gewoon alle ingrediënten erin doen, apparaat aanzetten op de instelling naar wens en hij piept als hij klaar is. Anders is het een kwestie van de ui aanfruiten in de olijfolie, de overige ingrediënten toevoegen, 20 minuutjes zacht laten koken en daarna pureren.

Ik maak alle groentes schoon en snijd ze in grove stukken, was de linzen en doe vervolgens alle ingrediënten – op de peterselie en citroen na – in de soepmachine en zet hem aan voor een gladde soep. Geen omkijken meer naar en na een kleine twintig minuten heb je een gladde, gebonden en heerlijk verwarmende, vullende en gezonde soep. Mocht je hem te dik vinden dan kan je altijd nog wat water toevoegen. Een citroenschijfje erover uitknijpen en wat gehakte peterselie en klaar ben je. Lekker om te eten met wat vers Turks brood met Cacik om te dippen. Genieten maar!

Waar ik voorheen niet zo’n fan was van linzensoep ben ik het nu heel erg gaan waarderen en vind ik deze Turkse linzensoep echt een verwennerij.

Ben jij ook zo’n soepjesmens? Wat is jouw favoriete soep?

Liefs,

Desirée

