We kunnen er niet meer omheen, de herfst komt eraan! Hoe hard ik nu ook van de laatste met-zonder-jas naar buiten dagen probeer te genieten, voor je het weet is het tijd om binnen te cocoonen met dekentjes, kaarsjes en chocolade en komen de shawls weer uit de kast. Stiekem ook wel weer een seizoen om naar uit te kijken, helemaal met alle mooie herfstkleuren in de mode- en beautywereld. Zo ook in de Sally Hansen Adventure Land collectie.



De lakken uit de Sally Hansen Adventure Land collectie zijn allemaal Miracle Gel lakken. Dit bestaat uit twee stappen, namelijk een kleurlak en een topcoat, die over elkaar aangebracht zorgen voor een manicure waar je tot wel twee weken van kan genieten. Het ziet er niet alleen uit als gelnagels zoals je in een salon kan laten zetten, het voelt ook zo (stevige nagels!) en het blijft bij mij zo’n tien dagen zitten. Het grootste voordeel is dan wel dat je deze lak er dan gewoon thuis met een nagellakremover af kan halen.

Een kleine persoonlijke tip voor de Sally Hansen Miracle Gel: begin met schone en ontvette nagels (even nagellakremover met een watje eroverheen halen), werk in dunne laagjes en laat de lak telkens tussendoor even goed drogen! Zo krijg je het mooiste en meest langhoudende resultaat.



Je ziet op de foto’s drie van de zeven nieuwe kleurtjes uit deze collectie:

– 204 Adrenaline Crush, een paarsige taupe kleur met bronsmetallic glittertjes

– 247 Little Peony, een melkig pastelroze kleur met creamy finish

– 572 Wild for Violet, een dieppaarse kleur met creamy finish.

Adrenaline Crush en Wild for Violet dekken beide compleet in twee dunne laagjes, Little Peony heeft wel echt drie laagjes nodig voor een mooie dekking.

De Sally Hansen Miracle Gel Adventure Land collectie is vanaf halverwege deze maand verkrijgbaar voor €11,99 per lak en/of topcoat. Ze zijn o.a. verkrijgbaar bij Parfumerie Douglas, ICI Paris XL en Bol.com. Tipje: er zijn regelmatig 1+1 acties te vinden :)

Spreken deze kleurtjes jou aan? Kijk je ook al uit naar de herfst?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.