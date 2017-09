Een merk wat in de UK enorm populair is, waar online veel lovende reviews over te vinden zijn en nu sinds kort ook in Nederland verkrijgbaar is. Simple Skincare. Een merk met een volledige gezichtsverzorgingslijn waarvan de prijzen tussen de €3,49 en €9,99 liggen en wat belooft geen harde ingrediënten te hebben. Zoals je kan begrijpen was ik daar als skincarejunkie natuurlijk heel benieuwd naar! Lees verder voor meer informatie, mijn mening over de producten en mijn eerste ervaring.

Als ik naar de verpakking van de producten kijk dan vind ik het geheel erg basic uit zien, op een goede manier. Het oogt fris en clean en het maakt duidelijk een mooi plaatje als geheel. Het complete assortiment van Simple Skincare bestaat uit de volgende producten:



Moisturising Facial Wash 150ml, €4,99

Een zeepvrije gezichtsreiniger met onder andere glycerine, panthenol, vitamine E, bisabolol, kamille extract en geraniumextract. Helaas zit er wel een hardere reiniger in, namelijk SLS (sodium laureth sulfate). Een wat zwaardere make-up verwijder je er niet volledig mee en mijn huid wordt er helaas een klein beetje trekkerig van..

Micellar Cleansing Wipes 25st, €3,99

Reinigingsdoekjes voor die luie momenten die we allemaal wel eens hebben. Een lekker formaat, goed vochtig, stevig genoeg en je veegt er je gezicht met een lichtere make-up zo mee schoon. Er zit onder andere glycerine, panthenol en vitamine E in en ze laten mijn huid niet trekkerig aanvoelen.

Cleansing Facial Wipes 25st, €3,49

Reinigingsdoekjes die ook een zwaardere make-up inclusief waterproof mascara verwijderen. Ook weer van een lekker formaat, goed vochtig en stevig genoeg en ook deze laten mijn gezicht niet trekkerig aanvoelen. Er zit onder andere glycerine, panthenol en vitamine E in.

Eye Make-Up Remover 125ml, €3,99

Een oogmake-upremover die zonder al te hard te hoeven boenen zelfs een zwaardere ooglook van je ogen afveegt. Er zit onder andere panthenol en vitamine E in en de remover laat geen vettig laagje of waasje op de ogen achter.

Micellar Cleansing Water 200ml, €4,99

Een hele basic maar best goede micellaire reinigingslotion. Even op een watje aanbrengen, over je gezicht heen halen en je gezicht voelt schoon en fris aan zonder trekkerig gevoel. Echt een zwaardere oogmake-up verwijder je er niet mee, maar daar heb je dan de Eye Make-Up Remover of de Cleansing Facial Wipes voor. Er zit onder andere glycerine, niacinamide, panthenol, kamille extract en kokosextract in.



Hydrating Light Moisturiser 125ml, €5,99

Een lichte hydraterende crème voor elke dag in een lekkere grote flacon. Voor mijn drogere huid doet deze niet voldoende, maar ik kan me voorstellen dat deze op heel warme dagen of voor een normale tot vettere huid heel prettig is. Er zit onder andere glycerine, panthenol, vitamine E en bernagie olie in.

Let op: deze crème bevat wel parrafine en siliconen.

Replenishing Rich Moisturiser 125ml, €5,99

Dit is een wat meer voedende hydraterende crème en ook weer in een lekkere grote flacon. Deze voelt eigenlijk best prima uit en is voor mijn huid op dit moment zeker een fijn product. Er zit onder andere glycerine, kokosextract, panthenol en vitamine E in.

Vital Vitamin Day Cream SPF15 50ml, €9,99

Een dagcrème met een SPF15 waar onder andere glycerine, kokosextract, niacinamide, amandelolie, vitamine E, vitamine A extract, zonnebloemolie en gemberextract in. Hij voelt lekker aan, smeert prima uit, trekt redelijk vlot in en doet het ook nog eens goed onder make-up. Dit is echt een heel erg prima basic dagcrème die voor veel huidjes geschikt zal zijn.

Let op: deze crème bevat siliconen.

Vital Vitamin Night Cream 50ml, €9,99

Een nachtcrème met onder andere bijenwas, glycerine, squalaan, panthenol, vitamine E, bisabolol, allantoïne, bernagie olie en urea in. Dit is duidelijk een wat rijkere crème maar niet zo erg dat je aan je kussen vastplakt na het smeren ;) Mijn huid reageert er heel erg goed op; deze voelt na het insmeren en de volgende ochtend lekker zacht en soepel aan en krijgt er een mooie glow van.

Let op: deze crème bevat siliconen.



Mijn mening

Hoe mijn eerste ervaringen met alle Simple Skincare producten zijn heb je hierboven bij elk afzonderlijk product kunnen lezen en het is dan ook niet vreemd dat mijn eindoordeel best prima is. Enkele fijne reinigers (vooral de Cleansing Facial Wipes en de Micellar Cleansing Water zijn mijn persoonlijke aanraders) en ook de crèmes zijn best okee. Verwacht geen enorme hoogstandjes op het gebied van huidverbetering, maar ze hydrateren, voeden en verzorgen zeker. Qua verzorging zijn de Replenish Rich Moisturiser en de Nachtcrème mijn favorieten.

Helemaal zonder nasties zijn de producten trouwens niet. Zoals je hebt kunnen lezen zitten er hier en daar nog wel wat parabenen, een hardere reiniger (SLES) en siliconen in. Maar als jouw huid hier niet op reageert zijn het verder zeker milde producten. Geen synthetische geur- en kleurstoffen en geen harde alcoholen. Fijn!

Tip: bij Trekpleister zijn de producten tot en met morgen (zondag 17 september) in de aanbieding, je krijgt dan 50% korting op alles. De Simple Skincareproducten zijn verder ook bij Kruidvat te koop.

Spreekt dit nieuwe merk jou aan om eens te gaan proberen?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.