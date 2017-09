Helaas wordt Halloween in Nederland niet zo uitbundig gevierd als in bijvoorbeeld Amerika. De toffe feesten, het grootschalig verkleed langs de deuren gaan, vreugdevuren, je huis versieren en klaar staan voor de kids en hun ‘trick or treat’.. Maar gelukkig zijn er wel steeds meer bedrijven die iets met Halloween doen dus we gaan de goede kant op! Zo is er dit jaar de The Body Shop Halloween Special met een serie Vanilla Pumpkin producten. Ik vertel je er graag wat meer over.

De producten zijn geïnspireerd op versgebakken lekkernijen en je ruikt er verschillende herfstgeuren in terug zoals pompoen, vanille, tonkaboon, hazelnoot en ahornsiroop. Deze The Body Shop Halloween collectie met de geur van Vanilla Pumpkin komt in vier producten:

– douchegel 250ml, €7,00

– body butter 200ml, €16,00

– handcrème 30ml, €5,50

– shimmer mist 100ml, €19,00.

Wist je dat de pompoenlantaars hun oorsprong hebben in Ierland? Hier werden ze gebruikt tijdens het Samhain Festival, waarmee de transitie van het zonnige zomerseizoen naar de donkere winter gevierd werd. Kaarsen in uitgeholde pompoenen boden een extra lichtpuntje aan hen die langs donkere paden door de nacht reisden.



De body butter is heerlijk voedend zoals ze altijd zijn en er zit onder andere shea boter, glycerine, sesamzaadolie, soja olie, bijenwas, cacaoboter, babassu olie, vitamine E en vanille extract in. Een heerlijk rijke, voedende, verzorgende, beschermende en hydraterende mix die alvast heerlijk is om in huis te halen om je huid de herfst en winter zacht en soepel door te krijgen.

Als ik de pot open doet de geur me eerst denken aan die van het drankje Bailey’s, maar tijdens en na het insmeren ruik ik een mix van warme vanille en koekjesdeeg. Ik ben normaal niet van de zoete geuren aan beautyproducten maar moet eerlijk bekennen dat ik dit toch wel heel erg lekker vind. Aan de ene kant wat zoetjes maar aan de andere kant zo lekker verwarmend en het geeft het perfecte cocoon gevoel ♥



Ook de handcrème is heel erg fijn. Hier zit onder andere glycerine, kokosextract, amandelolie, soja olie, babassu olie, shea boter en vanille extract in. Het is wel een iets rijkere handcrème, dus je krijgt er een klein beetje plakhandjes van. Hier ligt hij dus op het nachtkastje om voor het slapen gaan te gebruiken en lekker in te masseren op mijn handen en tegen droge nagelriemen.

Deze The Body Shop Halloween producten met de Vanilla Pumpkin geur zijn vanaf oktober verkrijgbaar via de Nederlandse webwinkel en in de fysieke winkels.

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.