Yes, een nieuwe fiets! En daar bèn ik me toch blij mee! De oude was overduidelijk aan vervanging toe en met deze nieuwe Union transportfiets kan ik hopelijk weer een hele tijd vooruit. Ik vertel je graag meer over m’n nieuwe fiets, een toffe gadget voor als je ook van fietsen houdt en deel m’n outfit of the day van een dagje uitwaaien op de fiets met je.



Union Load transportfiets

Mijn nieuwe fiets? Dat is de Union Load transportfiets in de kleur Pine Green, wat het beste te omschrijven is als een combinatie tussen petrol en dennengroen. Een mooi kleurtje wat net even anders dan anders is.

De fiets heeft 7 versnellingen, is enorm stevig maar gemaakt van aluminium waardoor hij toch niet al te zwaar is, de kabels zijn zoveel mogelijk weggewerkt in het frame, de banden hebben dubbelwandige velgen dus is stadsjungle proof, de fiets heeft een elektrisch voor- en achterlicht en er zit een comfortabel zadel met gelvulling op waar mijn achterwerk heel blij mee is ;) Ook handig: het stuurslot waardoor je fiets stabiel blijft staan als je bijvoorbeeld je kind achterop in- of uitlaadt of wanneer je je boodschappen in het krat zet.

Ik kocht er bij de fietsenhandel gelijk een stevig krat bij waardoor ik nu heel fijn Shae achterop op het zitje kan vervoeren en voorop redelijk wat boodschappen kwijt kan. Ook fijn voor een bezoekje aan de markt of stad om voor de terugweg naar huis hier m’n aankoopjes in te kunnen stoppen. Jep. Ik ben hier echt ontiegelijk blij mee. Zoiets simpels als een fiets, maar dan wel echt een heel erg mooie, stevige en fijne variant!

Klik hier voor meer informatie over deze fiets.





Mio Cyclo 200

Zoals je weet ben ik best gevoelig voor leuke en vooral ook handige gadgets en omdat deze zo mooi aansluit bij het vorige onderwerp wil ik deze Mio Cyclo 200 ook graag even aan je laten zien. Het is dus een navigatiesysteem voor op de fiets die tegen weer en wind kan en waarmee het erg leuk werd om mijn nieuwe buurt beter te leren kennen. Je kan er namelijk op instellen hoeveel kilometer of hoelang je zou willen fietsen en het apparaatje zoekt met de Surprise Me functie 3 routes voor je uit die hierbinnen passen. De routes variëren van ‘moeilijkheidsgraad’ en lengte, je kan ze even bekijken en dan een keuze maken en op pad gaan. Heel leuk om eens een ander rondje te maken en zo dus je omgeving beter te leren kennen.

Natuurlijk kan je er ook gewoon elke route die je maar wil op invoeren en het apparaatje leidt je zonder moeite naar je eindbestemming. Zoals je mag verwachten kan hij tegen verschillende weersomstandigheden, hij gaat zo’n 10 uur mee als hij opgeladen is en houdt ook nog eens je snelheid, afstand, calorieverbruik etc. bij van je rit. Echt een heel fijn en handig dingetje wat me vaak toch net even een zetje geeft om eens wat vaker de fiets erbij te pakken.

Klik hier voor meer informatie over de Mio Cyclo 200.





Herfstige outfit of the day

Voor er allemaal vragen over komen wat ik aan heb op de bovenstaande foto’s èn omdat ik het ook gewoonweg heel erg leuk vind om te delen een kleine outfit of the day! Op de foto’s draag ik het volgende:

– de Rose jeans van MS Mode die echt mooi zit en diep donkerblauw van kleur is (èn blijft na meerdere wasjes

– een paar zwarte biker boots van Manfield die echt heerlijk zitten, van mooie kwaliteit zijn en m’n grote vriendjes zullen worden aankomende herfst en winter

– een lichtgrijze warme shawl van Vero Moda

– de aubergine wolmix jas komt uit de normale H&M collectie

– de tas is van SMAAK Amsterdam en blijft één van m’n favorietjes ♥

Een mooie en stevige fiets om hopelijk heel wat veilige kilometertjes en fijne gezinsmomentjes mee te gaan beleven, een leuke gadget die me uitdaagt eens een andere route te nemen en meer te gaan fietsen en wat nieuwe kleding omdat ik voor de herfst echt het één en ander nieuw nodig had. Ja, dit meisje is weer helemaal blij zoals je kan begrijpen ^^

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.