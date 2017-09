Een paar weken geleden was ik in Turkije voor een persreis om de regio Antalya te bezoeken en alhoewel ik niet veel tijd heb gehad om in winkeltjes te snuffelen, kwam ik er al wel snel achter dat de vrouwen zich hier over het algemeen goed verzorgen. Natuurlijke beautyproducten, de wenkbrauwen strak geëpileerd, naar de hamam gaan.. Ik vertel je graag wat meer over enkele Turkse beautygeheimen.

Strakke wenkbrauwen

Threading is een ontharingsmethode die je in Turkije veel terug ziet. Ze creëren er de meest strakke wenkbrauwen mee, het gaat razendsnel, is een toffe techniek om te zien en je kan het ook toepassen op ongewenste haartjes op je kin en bovenlip. Met deze techniek wordt het haarzakje samen met het haartje verwijderd en je hebt zo redelijk lang een glad huidje en mooie en vooral heel strakke wenkbrauwen. Bekijk het filmpje hierboven maar eens om te zien hoe de techniek precies in elkaar zit. Vanaf 3.30 minuten gaat ze echt aan de slag. Het enige wat je nodig hebt is een katoenen draadje wat je indraait en je kan aan de slag. Oefening baart kunst, òf laat het ergens doen want in de grote steden in Turkije is er zo’n beetje op elke hoek van de straat wel een salon te vinden waar ze dit doen. Ook in Nederland kan je er bij veel salons gewoon voor terecht tegenwoordig.

Het Turkse badhuis

Oftewel: Hamam! In Nederland inmiddels ook heel populair maar de oorsprong ervan ligt in het Ottomaanse Rijk, waaronder Turkije viel. Het is niet alleen een plek waar je kan baden en heerlijke behandelingen kan ondergaan, maar het dient ook een sociale functie. Hier werden vroeger – en heel soms nog steeds in de zeer traditionele delen van het land – partners voor dochters en zonen uitgezocht en huwelijken besproken. Van oorsprong is de hamam opgedeeld in een mannenkant en een vrouwenkant, maar in de moderne badhuizen is er ook vaak een gemengd publiek welkom.

Bij een traditionele hamam kom je binnen, wordt je welkom geheten met een kop thee, ga je je omkleden en ga je naar het stoombad. Hier kan je ‘uitzweten’ en zullen de poriën zich openen en kan je liggen op een verwarmde buiksteen om tot rust te komen. Onderga je echt een behandeling dan zal je door de tellak (mannelijk badpersoneel) of natir (vrouwelijk badpersoneel) eerst overgoten worden met warm water, wordt je ingesopt met olijoliezeep en flink gescrubt, waarna je afwisselend met zowel warm als koud water meerdere malen afgespoeld zal worden. Vervolgens wordt er een soort kussensloop gevuld met schuim van zeep en wordt je hele lichaam hier rijkelijk mee bedekt en volgt een massage met verwarmde olijfolie en/of arganolie. Vaak wordt ook je haar nog gewassen. Na de behandeling kan je jezelf afdrogen, een badjas aantrekken en met een kopje thee en lokale specialiteiten nagenieten.



Rozenwater, olijfolie en yoghurt

Er vallen verder drie natuurlijke ingrediënten heel erg op als je kijkt naar producten die door Turkse vrouwen, in salons bij behandelingen en in beautyproducten worden gebruikt.

– Rozenwater, dit verzacht, verfrist herstelt en hydrateert de huid

– olijfolie, bevat krachtige antioxidanten die de huid hydrateren, voeden en beschermen

– yoghurt, dit kalmeert, ontvet en hydrateert en heeft een licht exfoliërende werking.



The Marmara Hotel

Tijdens ons verblijf in Turkije verbleven we in het vijf-sterren The Marmara Hotel in Antalya. Het is een centraal gelegen hotel aan de kust en je bent alsnog in no time in het centrum van de stad. Het hotel heeft alles wat je nodig hebt. Zo heeft het hotel een eigen rotspartij als strand waar je met een lift naar beneden en een wandelingetje door een ondergrondse tunnel bij uitkomt. Echt een heerlijk plekje met een fijne sfeer en je kan er door middel van één van de trappetjes ook de zee in gaan om te zwemmen.

Verder heeft het hotel onder andere ruime kamers die van alle gemakken voorzien zijn en een unieke inrichting hebben (door Franse architect Christian Allart), goede WiFi, een ruim opgezette eigen sportschool, een buitenzwembad, mogelijkheid tot verschillende beautybehandelingen van kapper tot aan massages, een klein eigen badhuis en een uniek ronddraaiend (!) tweede gebouw waarin nog eens 24 suites te vinden zijn.

Al met al is het hotel rustig en schoon, het personeel vriendelijk en het eten goed. Er wordt veel met lokale smaken, producten en kruiden gewerkt maar ook voor de minder makkelijke eters is er van alles verkrijgbaar. Echt een fijne uitvalsbasis waar je met èn zonder kinderen goed kan verblijven en waar je je de hele dag zou kunnen vermaken, maar omdat je zo in het centrum en op de weg zit ook een ideale plek voor ondernemende types.



Ben je benieuwd naar de regio waarin we verbleven, neem dan zeker eens een kijkje op de website van Destination Antalya voor meer informatie. Wellicht een leuke vakantietip voor de aankomende herfstvakantie, aangezien het er in oktober gemiddeld nog zo’n 26 graden is overdag.

Ben jij wel eens naar Turkije geweest of heb je al eens een Hamambehandeling ondergaan?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met Destination Antalya.