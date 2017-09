Al vanaf het eerste moment dat ik deze velvet bomberjacket in de nieuwe collectie van Belloya spotte was ik er verliefd op. Dus toen ik een berichtje van het merk ontving voor een nieuwe samenwerking hoefde ik geen twee keer na te denken! Ik laat je zien hoe ik dit fluwelen bomberjasje het liefst combineer en hoe ik een make-uplook uitzoek bij een bepaalde outfit.



De Outfit

Qua kleding draag ik het prachtige velvet bomberjasje (€99,99) in donkerblauw met mooie bloemenprint gecombineerd met een crèmewit topje met kant (€39,99) die beide van het mooie real size merk Belloya zijn. Dit merk heeft kleding voor vrouwen met de kledingmaten 42 tot en met 56.

Ik heb deze twee items als voorbeeld gecombineerd met een donkere jeans in bootcut model van MS Mode en m’n nieuwe suède Puma x Careaux sneakers maar je kan het bomberjack en het topje ook goed combineren met een pantalon en een paar pumps om gelijk een heel andere look te creëren.



De oortjes die je op de foto ziet staan zijn de draadloze Urbanista Rome oordopjes. Je hangt het middendeel gewoon om je nek, je verbindt het geheel via Bluetooth en je kan zo tot wel 16 uur naar muziek luisteren via bijvoorbeeld je smartphone. Er worden twee paar oordopjes meegeleverd en de variant die je er op mijn foto op ziet zitten blijft zelfs tijdens het sporten echt goed in je oren zitten. Good to know: het geheel is waterbestendig en kan dus ook met je mee naar buiten zonder dat je je zorgen hoeft te maken om een regenbuitje.

De Urbanista Rome earphones zijn compatible met Android, iOS en Windows en zijn verkrijgbaar voor €69,99 in verschillende stijlvolle kleurencombinaties. De #gadgetgirl in mij wilde deze tip heel graag met je delen ^^



Make-Up Look

Omdat het jasje echt de eyecatcher van het geheel is wilde ik hier ook graag de aandacht naartoe laten gaan. Ik breng dus mijn standaard make-upbasis van primer, foundation, concealer, bronzer, basis ooglook, mascara en wenkbrauwpoeder aan en besluit het geheel heel zacht aan te kleden met frisse perziktintjes zoals je terug ziet komen in het jasje. Ik gebruik voor de mooie basis, de accenten en de mooie glow de volgende producten:

– Guerlain Lingerie de Peau Beauty Booster (verzorgende foundation)

– Make Up Forever Pro Bronze Fusion (bronzing powder)

– Milani baked blush in Luminoso (klik hier voor de review)

– MUA Undress Your Skin Highlighter in Peach Diamond (klik hier voor de review)

– Collistar Plumping Gloss in Italian Gardens (een subtiele koraalroze gloss)

– de nagellak die ik draag is bijna exact dezelfde kleur als het jasje en is OPI Less is Norse uit de OPI Iceland collectie voor deze herfst en winter.

Het geheel is een zachte, vrouwelijke en draagbare look waarbij de zachte perzik/koraaltinten matchen met die in het jasje en het zo mooi één geheel vormt. De combinatie met de donkere jeans en sneakers zorgt ervoor dat het geheel helemaal ‘mij’ blijft; casual, een beetje speels en toch vrouwelijk.

Hoe kan je jouw kledingstijl het beste omschrijven? En wat vind je van bovenstaande outfit combinatie?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.