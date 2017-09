Natuurlijk en puur lijken wel de toverwoorden als het om beautyproducten gaat. Er is een hele movement gaande waarbij steeds meer mensen nadenken over gezondere en betere keuzes als het gaat om eten en ook de beautywereld probeert erin mee te gaan. De claims dat producten natuurlijk, puur, biologisch of vegan zijn zien we dan ook steeds vaker voorbijkomen al dan niet vergezeld met een of ander keurmerk. Maar wat is nu het verschil tussen de claims en waar staan ze ècht voor? Ik probeer dat in dit artikel wat duidelijker te maken voor je.

100% Natuurlijk

Eigenlijk is een claim als deze heel duidelijk want het betekent dat àlle gebruikte ingrediënten in een product van natuurlijke oorsprong zijn. Let wel op want merken zetten graag nogal groot op de voorkant een tekst als ‘met natuurlijke ingrediënten’ maar dat zegt dus helemaal niet dat àlle ingrediënten natuurlijk zijn. Daarnaast betekent ‘natuurlijk’ ook niet per definitie dat het beter of veiliger is voor de huid. Ook in natuurlijke ingrediënten kunnen irriterende stofjes zitten..

Veganistisch of Vegetarisch

In vegan beautyproducten worden helemaal geen ingrediënten van zowel levende als dode dieren gebruikt. In vegetarische producten kan nog wel gebruik worden gemaakt van een bijproduct van dieren zoals bijvoorbeeld melk, honing of zijde. Vegetarische producten staan dus niet gelijk aan diervriendelijke producten, bij vegan producten kan je er wel zeker van zijn dat een product 100% vrij is van dierenleed.

Ecologisch

Bij ecologische beautyproducten wordt er tijdens het volledige proces rekening gehouden met het ecosysteem waarin we leven en wordt er alles aan gedaan om schade daaraan te voorkomen.

Biologisch of Organic

In biologische of organic beautyproducten is gebruik gemaakt van ingrediënten die zijn geproduceerd zonder synthetische bestrijdingsmiddelen. Deze termen worden op verpakkingen veel afgewisseld met elkaar maar Organic is dus gewoonweg de Engelse benaming voor Biologisch.

Dierproefvrij?

Dierproefvrij betekent dat een product niet op dieren is getest. Bedenk je wel dat als je op zoek bent naar dierproefvrije beautyproducten, dat het best kan zijn dat een bepaald merk niet op dieren test maar er wèl dierlijke ingrediënten in de producten kunnen zitten. Een dierproefvrij product hoeft dus niet te betekenen dat het product helemaal vrij van dierenleed is..

Kortom: ben je geïnteresseerd in wat je op je huid smeert en wil je je badkamerkastje onder handen nemen, dan is ingrediëntenlijstjes lezen aan te raden. Je kan net als bij voedsel namelijk niet afgaan op de voorkant van een verpakking. Het product omdraaien en die kleine lettertjes lezen dus! Hoe vaker je het doet hoe makkelijker het wordt en hoe sneller je een ‘goed’ van een ‘slecht’ product kan onderscheiden.

Let jij op bepaalde ingrediënten en labels op beautyproducten?

