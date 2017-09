Het is echt ontiegelijk lang geleden, maar ik ben terug op YouTube met een nieuwe video: Beauty Talk! In deze serie wil ik leuke en interessante beautynieuwtjes die binnen zijn gekomen met je delen. Vandaag een heleboel huidverzorging van Simple, L’Occitane en Filorga, maar ook twee heel fijne budgetproof make-upproducten van MUA èn een heerlijk nieuwtje vanuit Thierry Mugler. In de video laat ik je de producten zien en vertel ik er wat meer over.

Als je de video hierboven niet kan zien bekijk hem dan hier op YouTube.



In bovenstaande video behandel ik de volgende producten:

– Simple skincare, verkrijgbaar bij Trekpleister en Kruidvat, €3,49 tot €9,99

– L’Occitane Pivoine petal cleansing oil, verkrijgbaar bij L’Occitane, 200ml, €29,50

– Filorga Oxygen Peel, binnenkort verkrijgbaar bij ICI Paris XL, 150ml, €29,90

– MUA eyeschadow palette Fire Vixen, verkrijgbaar bij Kruidvat, €6,99

– MUA transparent pressed setting powder, verkrijgbaar bij Kruidvat, €6,49

– Thierry Mugler Angel Muse eau de parfum, 100ml, €119,00.

Laat je het me weten als je ergens een uitgebreide review van wil zien?

En mocht je nog tips, ideetjes of feedback hebben omtrent video’s dan hoor ik het graag zodat ik aan de slag kan voor leuke content :)

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en affiliate links.