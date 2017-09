Video | 6 maanden Gastric Sleeve update

Het is vandaag precies 6 maanden geleden dat ik een gastric sleeve operatie onderging. Vandaag een update in de vorm van een video waarin ik meer vertel over het proces, hoe het nu gaat en waarin ik enkele veelgestelde vragen beantwoord. Het is hier en daar best een emotionele video geworden en ik vind het lastig mijzelf zo kwetsbaar op beeld te laten zien, maar heb besloten hem toch te delen. Spannend wel!

Als je de video hierboven niet kan zien bekijk hem dan hier op YouTube. Ik zou het heel leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Abonneren is gratis en zo blijf je automatisch op de hoogte van nieuwe filmpjes die online komen. Een duimpje omhoog zou ik natuurlijk ook heel leuk vinden ♥

Alvast een heel fijn weekend gewenst!

Liefs,

Desirée

Lees ook mijn eerdere artikelen over deze ingreep:

–> De stap naar een maagverkleining (artikel 1)

–> Welk type operatie en de pre-operatieve screening (artikel 2)

–> De groepssessies en de operatiedatum (artikel 3)

–> Nog maar twee weken tot de operatie.. (artikel 4)

–> Een gastric sleeve, de operatie en de eerste dagen erna (artikel 5)

–> Ups & Downs (artikel 6)

–> Eerste officiële resultaten & eetschema (artikel 7)

–> Gastric Sleeve Q&A (artikel 8)