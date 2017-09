De herfst zit eraan te komen en dat is goed te merken aan de wind, regen en vallende blaadjes. Stiekem vind ik dit helemaal zo erg niet, want de herfst is één van mijn favoriete seizoenen. Heerlijke uitwaaiwandelingen maken, cocoonen met kaarsjes aan en een dekentje over je heen op de bank, spelletjesmiddagen, meer boeken lezen.. En daar hoort op z’n tijd zeker ook een heerlijke kop warme chocolademelk bij. En wist je dat dat niet eens zo slecht voor je is?

De positieve effecten van cacao

Het is algemeen bekend dat een stukje pure chocolade op z’n tijd heel gezond voor je is. Maar hoe komt dat? Cacao blijkt een bloeddrukverlagend effect te hebben, er zitten antioxidanten in die het lichaam beschermen tegen schadelijke effecten van buitenaf, het maakt een stofje in je hersenen aan waarvan het effect te vergelijken is met verliefd zijn en het zou lustopwekkend werken. De geur van chocolade zou ook nog eens rustgevend op je hersenen werken dus het is een win-win situatie van alle kanten.

Het ultieme recept voor warme chocolademelk

Gebruik een goede pure chocolade in plaats van cacaopoeder en gebruik volle melk in plaats van halfvolle of magere melk voor de meeste smaak. Varieer met honing of bruine suiker in plaats van witte suiker en wees voorzichtig met de hoeveelheid die je gebruikt omdat het al snel de pure smaak van een goede chocolade overstemt. Vergeet ook het snufje (zee)zout niet toe te voegen. Bijna elk ‘baksel’ wordt hier lekkerder van, het laat de smaken gewoonweg net iets meer tot hun recht komen.

1. Rasp 50 gram goede pure chocolade per kop chocolademelk

2. Gebruik zo’n 150 tot 200ml melk per kop

3. Verwarm als eerste de melk op een middelhoog vuur totdat deze redelijk warm is, voeg dan de suiker of honing en de snuf (zee)zout toe totdat dit gesmolten is en als laatste beetje bij beetje de geraspte chocolade en je eventuele toevoeging zoals kruiden of alcohol.

Ook lekker door je warme chocolademelk

Roer ook eens chai-, kaneel- of koekkruiden door je warme chocolademelk, voeg een beetje instant espressopoeder toe voor een extra kick, maak er een soezig slaapmutsje van met wat whisky of cognac, laat er mini marshmallows in smelten, top hem af met slagroom of voeg eens wat chilipoeder toe voor een echt verwarmende drank. Yum!

Natuurlijk mag je de titel van dit artikel met een kleine knipoog lezen, maar de strekking lijkt me duidelijk. Geniet van het leven en het seizoen waarin je leeft en gun jezelf die warme chocolademelk als je er zin in hebt ♥

Hoe drink jij je warme chocolademelk het liefst? Heb je nog een lekkere variatietip?

Lots of love,

Desirée

* Foto via Shutterstock.