Er zijn van die beautyproducten die heel erg goed aansluiten bij een bepaalde periode in het jaar. De 100% natuurlijke Weleda Skin Food crème is er hier eentje van en is wat mij betreft echt een beauty musthave die je voor de herfst en winter in huis moèt hebben. Ik vertel je graag waarom!

“Skin Food is een rijke, voedende crème die droge plekken op gezicht en lichaam helpt te herstellen en de huid beschermt. Ideaal voor de droge, ruwe of gevoelige huid die extra verzorging nodig heeft. Het ondersteunt het zelfherstellend vermogen van de huid en brengt haar opnieuw in balans waardoor je een intens gevoede huid krijgt die weer zacht en glad aanvoelt.”



Qua ingrediëntenlijst word ik zeker blij van Weleda Skin Food want het is 100% natuurlijk. Er zijn geen synthetische geur- en kleurstoffen en conserveringsmiddelen aan toegevoegd èn het is niet op dieren getest. Er zit onder andere zonnebloemolie, amandelolie, bijenwas, glycerine, viooltjesextract, rozemarijn-, kamille- en calendula extract, arginine en zinksulfaat in. Een mooie combinatie aan ingrediënten die een voedende, beschermende, hydraterende, verzachtende, kalmerende en verzorgende werking hebben.

Je kan de crème dus echt voor het hele gezin en voor zo’n beetje elk plekje huid gebruiken; van droge lippen en nagelriemen tot aan schaafwondjes sneller laten helen en zelfs onder je make-up voor een mooie dewy look. Voor de mama’s onder ons: schaafjes en kapotte knietjes reageren er goed op en schrale huid en roodheid rondom verkouden neusjes verdwijnen er ook snel mee.



De crème komt in een hygiënische tube, heeft een wat dikkere substantie en de geur is zacht kruidig met een duidelijke citrus touch en is heel zuinig in gebruik. Vanwege de dikkere substantie pak je al snel teveel, want door het uitsmeren versmelt de crème met de huid waardoor je hem goed kan uitsmeren. Na het uitsmeren voelt de huid zacht en soepel aan en heeft deze een mooie glans en misschien nog wel het fijnst: eventuele jeuk, irritatie en een trekkerig gevoel zijn direct verdwenen.

Weleda Skin Food komt in een groene tube en is verkrijgbaar in een verpakking van 75ml voor thuisgebruik (€9,99) en een handige tube met een inhoud van 30ml voor in je handtas of op reis (€5,49). Klik hier voor de website van Weleda voor meer informatie over dit product.

Ken jij dit product al? Kan je ook zo enthousiast worden van zo’n natuurlijke alleskunner als dit?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met Weleda.