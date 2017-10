Je herkent het vast wel: van die drukke ochtenden waarin je met van alles bezig bent en je amper aan jezelf toekomt terwijl je er zelf ook fris en stralend uit wil zien. Zo’n ochtend waarbij je te lang hebt liggen snoozen, je kids en/of partner ineens meer aandacht dan anders vragen of wanneer je je net lekker op de bank genesteld hebt voor een avondje Netflix en je op het laatste moment pas aan de ouderavond denkt (guilty!).. Voor die momenten heb ik een standaard look waarmee ik in 5 minuten klaar ben en er toch fris en verzorgd uit zie. Ik laat je deze ‘5 minute fresh make-up look’ zien.



Als het op zo’n snel make-upje aankomt dan gebruik ik het liefst zo min mogelijk producten. De producten die ik op dit moment hiervoor gebruik zijn:

– Clinique Even Better Glow foundation in 10 Alabaster

– ColourPop Cosmetics No Filter Concealer in 5 Fair (love it!)

– een matte asbruine oogschaduw voor zowel mijn wenkbrauwen en als eyeliner

– Make Up Forever Pro Bronze Fusion bronzer in 20M

– MUA Undress Your Skin higlighter in Peach Diamond op de jukbeenderen, cupidoboog, binnenste hoekjes van mijn ogen en onder de wenkbrauwen (review)

– Bourjois Volume Reveal mascara

– Aveda Smoothing Lip Color in 957 Pinkstone.



Als je naar de voor- en nafoto kijkt dan begrijp je vast waarom ik altijd graag mèt make-upje de deur uitga. Het oogt gewoon een stuk verzorgder en frisser en ik voel me er ook duidelijk een stuk beter bij. Ik blijf het mooi vinden hoe een paar minuten tijd en een paar simpele producten zoiets voor elkaar kunnen krijgen. Liefde voor make-up!

Gebruik jij altijd make-up voor je de deur uit gaat of ga jij makkelijk zonder de deur uit?

Liefs,

Desirée