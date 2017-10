Alweer een tijd geleden kreeg ik een email van Anodyne. Een Nederlandse webwinkel waar je terecht kan voor AlignMed houdingcorrigerende kleding en accessoires die voornamelijk bij rugklachten heel geschikt zouden zijn. Vanwege het vele computerwerk wat ik doe, de houding die je aanneemt als je met je mobiele telefoon bezig bent en mijn grotere cupmaat waardoor ik sneller last heb van mijn schouders besloot ik de producten een kans te geven. Ik heb de producten nu enkele weken getest en deel graag mijn ervaringen met je.



Anodyne is het Latijnse woord voor ‘pijnstillend’ en de technologie in de kleding is geïnspireerd op kinesiotape wat door veel sporters en fysiotherapeuten wordt gebruikt. Dit is een technologie waarbij spierfuncties worden verbeterd en gecorrigeerd door het aanbrengen van bepaalde tape op het lichaam. Zodra je een verkeerde houding aanneemt voelt dat onprettig, waardoor je je houding aanpast en zo actief werkt aan minder klachten aan vooral je nek, schouders en rug.

“De doorontwikkeling van kinesiotape naar houdingcorrigerende kleding heeft geleid tot het gebruik van kleding voor het stimuleren van de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam, door spierweefselbeschadigingen op te lossen en te comprimeren. De technologie maakt gebruik van stimulering van zenuwuiteinden in de huid die zich bevinden boven specifieke spieren, die te zwak zijn om steun te geven. Als resultaat ontstaat een reflexrespons in de tegengestelde spiergroep, die ervoor zorgt dat gespannen en overbelaste spieren zich ontspannen en strekken. Het lichaam bereikt een betere afstemming, balans en functie.”

De producten van AlignMed die Anodyne verkoopt zijn goedgekeurd door de FDA en kunnen helpen bij:

– rugpijn

– spiervermoeidheid

– nekpijn

– schouderpijn

– een betere lichaamshouding

– een betere ademhaling.

Wat wel belangrijk is is dat je bij de kleding de juiste maat aanschaft want ze horen nauwsluitend te zitten om het beste te kunnen werken. Gelukkig hebben ze op de website een duidelijke maattabel staan. Dus even met een meetlint je lichaam opmeten en dan de maat uitzoeken die het beste aansluit. Je kan de houdingcorrigerende kleding dragen tijdens het sporten, maar ook tijdens normale dagelijkse bezigheden. Wel wordt er aangeraden om het dragen op te bouwen zodat je spieren eraan kunnen wennen.

Mijn ervaring

Als zelfstandig ondernemer waarbij ik heel wat uurtjes achter de computer doorbreng – en een juiste houding er echt wel eens bij inschiet – heb ik regelmatig pijn en last van strakke spieren in mijn nek, schouders en rug. Tel daarbij op dat de houding die je aanneemt wanneer je met je smartphone bezig bent ook niet de beste is èn ik door een grotere cupmaat sowieso sneller wat naar voren hang en het plaatje is compleet. Je snapt dus wel waarom ik deze producten graag wilde proberen!

Sinds enkele weken werk ik dus achter mijn computer op het BackJoy SitSmart ‘zadeltje’, heb ik de gelinlegzooltjes in mijn schoenen liggen en draag ik afwisselend met regelmaat het Posture Shirt 2.0 of de InterActive Bra. Om het artikel niet te lang te maken heb ik de producten aanklikbaar gemaakt zodat je hierover in de webwinkel meer kan lezen.



De combinatie van de verschillende producten bezorgde me gelijk een wake-up call. Ik ging zitten op het ‘zadeltje’ en voelde direct een betere kromming van de rug en ook met de BH en het shirt merk ik duidelijk een betere houding waarbij mijn schouders wat naar achteren en omhoog worden getrokken. Dit resulteerde al heel snel in een soort spierpijn? Ai.. Best wel even schrikken dat ik dus schijnbaar zo gewend was aan een compleet verkeerde houding dat ik er direct zoveel van merkte. Ik begon het dragen van afwisselend de BH en het shirt wat op te bouwen en vind ze vooral tijdens het sporten heel erg fijn.

De beha heeft als enig nadeel dat hij qua stof niet mijn gehele borsten goed bedekt waardoor ze er soms wat onderuit piepen. Niet charmant en niet voldoende dus om alleen te dragen. Draag ik hem óver een (sport)beha dan blijft hij perfect op z’n plek en merk ik duidelijk de voordelen van de banden die erin verwerkt zitten. En het zorgt ervoor dat de dames toch nog even èxtra goed onder controle worden gehouden tijdens hardlopen of Zumbahupsels.

Het grappige is dat ik door deze producten zoveel meer op mijn houding ben gaan letten dat wanneer ik nu niet op het zadeltje zit ik automatisch rechter ga zitten en ik telkens door het dragen van de BH en/of het shirt tijdens het sporten genoeg reminders krijg zodat ik ná het sporten wanneer ik ze niet draag ook meer aan m’n houding denk. Spiergeheugen! Dit resulteerde dus eerst in wat meer spierpijn, maar sindsdien heb ik duidelijk al een betere houding en minder last van mijn nek, schouders en rug.

Ja, de producten van AlignMed zijn best prijzig en je moet natuurlijk voor jezelf nagaan of het de investering waard is. Maar mocht je twijfelen dan hebben ze een erg goede garantieregeling. Je mag na aanschaf namelijk de labeltjes van de producten halen en ze echt goed in gebruik gaan nemen om te testen. Mochten de producten je toch niet bevallen dan mag je ze gedragen, getest, gewassen en al gratis ruilen of retourneren. Ook als je twijfelt welk product of welke maat goed zal zijn voor je dan kan je altijd contact met ze opnemen en zal de klantenservice je hierbij persoonlijk adviseren.

– BackJoy SitSmart, €55,00

– AlignMed Gel-Lign inlegzooltjes, €59,00

– AlignMed InterActive Bra, €109,00

– AlignMed Posture Shirt 2.0, €109,00.

De producten zijn via de Nederlandse webwinkel Anodyne te koop. Leuk extraatje: vanwege mijn positieve ervaring heb ik een kortingscode geregeld waardoor je met de code ‘desiree’ 10% korting op je aankoop krijgt. Deze code is geldig tot en met 31 oktober 2017.

Wow, een review van zo’n 1.000 woorden.. Ik heb geprobeerd zo kort en bondig mogelijk te blijven maar dat is best lastig met zulke gespecialiseerde producten. Daarnaast hebben de producten een wat hogere aanschafwaarde en gaat het hier wel om je gezondheid waardoor ik echt alle kanten goed wilde behandelen en ik hoop dat deze review dan ook duidelijk genoeg is :) Mocht je nog vragen hebben dan mag je die altijd in de reacties onder dit artikel stellen zodat ik ze alsnog kan beantwoorden.

Spreken houdingcorrigerende producten zoals deze jou aan om eens te proberen?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.