Het is alweer een hele tijd geleden dat ik boekentips met je gedeeld heb, maar vandaag heb ik er weer 5 voor je. Allemaal gericht op ondernemen en dan vooral toch wel meer gericht op de creatieve hoek zoals fotografen, bloggers, influencers, coaches en dergelijke met een stukje zelfontwikkeling, hulp, inspiratie en vooral veel tips. Onderaan deel ik ook een uitgebreide boekenlijst met eerder behandelde boeken in deze thema’s als handig overzicht.

Snap! – fotograferen met je smartphone

“Met je smartphone kun je bijna net zulke mooie foto’s maken als met een spiegelreflexcamera. Als je maar weet hoe. Anki Wijnen, bekend van haar blog Zilverblauw.nl en auteur van het populaire fotografieboek Shoot!, deelt haar tips en tricks en laat zien hoe je met je smartphone fantastische foto’s kunt maken. Altijd en overal, want je smartphone heb je altijd bij de hand.”

Als fotografieliefhebber en omdat ik het zo’n beetje dagelijks voor mijn werk nodig heb was ik al fan van het vorige book Shoot!. Toen Snap! op de deurmat viel kon ik dan ook niet wachten om ermee aan de slag te gaan. Ik had een tijdje geleden tijdens een persreis al een live-workshop gehad met ditzelfde thema en de theorie nu in een boek te hebben staan is heel erg fijn. Ook staan er natuurlijk weer net even andere tips en tricks in. Ik kreeg er gelijk jeukende vingers van om er mee aan de slag te gaan. Leuk! Er staat van alles in over de basis van fotografie, techniek, compositie en vooral als blogger en/of social influencer kan je hier heel goed mee uit de voeten.

Anki Wijnen (Zilverblauw), 142 pagina’s, Uitgeverij Snor, ISBN 9789463140287, €16,99



Playing Big – a practical guide for briljant women like you

“Five years ago, Tara Mohr began to see a pattern in her work as an expert in leadership: women with tremendous talent, ideas and aspiration were not recognising their own brilliance. They felt that they were ‘playing small’ in their lives and careers and wanted to ‘play bigger’, but didn’t know how. And so Tara devised a step-by-step programme for playing big from the inside out: this book is the result.”

Dit Engelstalige boek is er eentje met een missie en eentje die ik duidelijk deel met de auteur ervan. Ook ik vind het jammer dat er zo ontiegelijk veel vrouwen met mooie kwaliteiten, dromen en bedrijven zijn maar dat niet tot uiting durven te brengen. Ze houden zichzelf terug, zijn altijd onzeker over zichzelf en/of hun bedrijf en bereiken zo nooit wat ze willen terwijl ze er dus wel alles voor in huis hebben. Dit boek geeft duidelijk dat zetje in je rug, die kracht die je nodig hebt om er wèl echt voor te gaan.

Tara Mohr, 269 pagina’s, Arrow Books, ISBN 9780099591528, €11,49



#Girlboss

“Sophia Amoruso is de oprichter en CEO van kledingbedrijf Nasty Gal, een organisatie met een omzet van meer dan 100 miljoen dollar en meer dan 350 mensen in dienst. Maar het eerste wat ze ooit online verkocht was geen kledingstuk – het was een boek dat ze ergens gestolen had. Tot haar 22e had ze allerlei verschillende baantjes en geen enkel idee wat ze wilde doen met haar leven. Toen besloot ze eens te proberen wat vintage kleding te verkopen op Ebay. De rest is geschiedenis.”

Nadat ik de gelijknamige serie op Netflix gezien had was ik duidelijk nieuwsgierig geworden naar de echte Sophia. De serie is namelijk heel losjes op haar persoonlijkheid gebaseerd en de verhalen van vrouwen die zichzelf naar de top hebben gewerkt spreken me altijd erg aan. Ik wilde dus graag meer lezen over en van deze vrouw! Gelukkig is het boek heel wat realistischer en zijn er ook zeker wel lessen en tips uit te halen. Vooral leuk om te lezen dat eigenschappen die vaak als vervelend bestempeld worden juist omarmd mogen worden en je juist verder kunnen helpen met je bedrijf.

Sophia Amoruso, 255 pagina’s, Uitgeverij Q, ISBN 9789021458496, €10,00



Big Magic – De kunst van het creatief leven

“In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken. Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen met meer passie en mindfulness.”

Ik blijf altijd zo halverwege de ladder van spiritualiteit hangen en was dan ook even bang dat het boek te zweverig zijn voor mij, maar dat valt reuze mee. Ik vind het één van de meest inspirerende boeken die ik gelezen heb, niet eens zozeer gericht op ondernemen maar over het leven in z’n geheel. Er staan mooie verhalen in die je laten nadenken, je innerlijke vuurtje wordt er zeker door aangewaaid en liet me realiseren dat je niet alles hals over kop hoeft te laten vallen om naar een ander pad te komen maar dat dat ook stapje voor stapje kan òf zelfs náást je huidige leven en/of baan kan zijn. Voor iemand als ik, die nogal eens impulsief kan zijn, zeker een eye opener.

Elizabeth Gilbert, 253 pagina’s, Uitgeverij Cargo, ISBN 9789023496939, €18,99



Hoe word ik beroemd? – Over zaken doen, bij jezelf blijven en succes krijgen

“In dit boek ontvouwt Lenneke de geheimen van succes en vertelt zij wat ervoor nodig is om op te vallen tussen de hordes ambitieuze bloggers, vloggers, presentatoren en televisie-kandidaten. Je leert ontdekken wat jou uniek maakt en hoe je dat kan omzetten in roem, glitter & glamour, krijgt praktische adviezen (hoe begin je een goed YouTube-kanaal, hoe bouw je een netwerk op en moet je je accent wel of niet afleren), maar ook tientallen hilarische anekdotes en een uniek kijkje achter de schermen van het leven van BN’ers.”

Lenneke van Ingen is manager van een heel groot aantal Bekende Nederlanders zoals Anna Nooshin, Tim Hofman, Geraldine Kemper en Miljuschka Witzenhausen. Dat zij dus wel wat te vertellen heeft moge duidelijk zijn! De titel van het boek sprak mij niet heel erg aan en ik twijfelde even of het boek daarom wel iets voor mij zou zijn, maar de ondertitel en inhoudsopgave maakte me toch nieuwsgierig. Blij dat ik het gelezen heb want ik heb er toch het één en ander uit kunnen halen omtrent jezelf presenteren, weten wie je bent, de media wereld ‘etiquette’, netwerken en hoe je een merk op kan bouwen.

Lenneke van Ingen, 175 pagina’s, Uitgeverij Unieboek, ISBN 9789000355587, €15,00



Ik lees zo door de maanden heen best een heleboel boeken en merk dat ik erg in de richting zit van het ontwikkelen van zowel mijn bedrijf als mij persoonlijk. Een leuke combinatie waar ik als ondernemer en als persoon duidelijk van aan het groeien ben. Om het artikel niet al te lang te maken deel ik hierboven enkel de samenvattingen van de boeken plus kort mijn mening. Er zijn heel veel boeken die de website niet halen, dus zie het zeker als aanraders als ik boeken wèl laat zien op de site en/of social media kanalen :)

Nog meer tips voor boeken over bloggen en (online) ondernemen:

– Blogboek, How Blogs Work & Masterclass Ondernemen

– Miss Marketing

– Blog Inc.

– Social media marketing, PR & internetmarketing

– SEO voor dummies

– Je website promoten

– Zoet & Shoot | Voor bakkers & bloggers

– Shoot! Fotograferen met je hart

– Wetboek voor bloggers

– Babe, you got this

Mocht jij nog een aanvullende boekentip hebben, deel deze dan zeker via de reacties onder dit artikel. Vind ik leuk!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een affiliate link en producten die zowel door mijzelf gekocht zijn als die ik ontvangen heb van bedrijven of uitgeverijen.