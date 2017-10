Er is een nieuwe lipstickformule aan het assortiment van Bourjois toegevoegd, namelijk de Bourjois Rouge Velvet, The Lipstick. Het is een matte lipstick die belooft tot wel 24 uur te blijven zitten zonder droog of trekkerig aan te voelen op de lippen. Klinkt ideaal! Ik, als rozeliefhebber, laat je enkele berry-tinten zien; van licht tot donker. Lees verder voor meer informatie, swatches, review en de full face foto’s.



Dankzij een hydraterend complex in een hybride formule brengt de lipstick heel soepel aan op de lippen waarna hij in ongeveer 30 seconden compleet mat opdroogt. De vorm van de lipstick is ook nog eens heel erg handig omdat je er zo heel precies mee kan werken en strakke lijntjes kan maken zonder dat je een penseeltje nodig hebt. Iets dat zeker bij de meer opvallende, donkere en felle kleurtjes met veel lipsticks onmogelijk is.



Van links naar rechts zie je de volgende kleuren:

– 02 Flaming’rose, een nude roze tint met paarse ondertoon

– 03 Hyppink Chic, een oudroze tint met paarse ondertoon

– 10 Magni-fig, een intense auberginepaarse kleur.

Zoals je ziet zijn het alle drie duidelijk koele kleuren te noemen maar geven ze duidelijk een ander effect. Leuk om te zien altijd! Ik vind deze tinten echt heel erg mooi bij mij passen en weet dan ook zeker dat ik deze lipsticks veel zal gaan dragen de komende herfst en winter ♥



Ze brengen inderdaad heel soepel aan, drogen redelijk vlot helemaal mat op, voelen niet droog of trekkerig aan en de pigmentatie en longlasting kwaliteit zijn echt top. Er is één ‘maar’.. de belofte dat de lipsticks niet af zouden geven maken ze bij mij persoonlijk niet waar. Ze blijven een heel klein beetje sticky aanvoelen en dus ook een klein beetje afgeven op kopjes, eten en dergelijke en kissproof zijn ze dus niet. Maar als je op zoek bent naar een mooie matte lipstick die wèl prettig op de lippen aanvoelt, velletjes niet accentueert, een goede pigmentatie heeft en alsnog meerdere uren mooi blijft zitten: go for it!

De nieuwe Bourjois Rouge Velvet, The Lipstick is verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren voor €14,19 per stuk.

Wat voor tinten lipstick draag jij het liefste in de herfst en winter? Spreekt deze matte lipstick jou aan?

