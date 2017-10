Een zonnebril is voor mij niet alleen een leuk accessoire om mee af te wisselen, het is ook nog eens een onmisbaar product voor de zonnige dagen buiten. De zon schijnt het hele jaar door en natuurlijk kies je allereerst een zonnebril die dus ook echt tegen de UV-straling van de zon beschermt. Maar daarnaast zijn er nog enkele punten waar je op kan letten zodat je de voor jou perfecte zonnebril zal kunnen vinden.

1. Zonbescherming

Beschermen tegen de schadelijke straling van de zon is de belangrijkste reden om een goede zonnebril te dragen. Langdurige blootstelling aan de zon kan vervroegde staar (cataract) veroorzaken. Iets waar je niet gelijk na één zomer last van zal hebben, maar wat zich op latere leeftijd kenbaar zal maken. Daarnaast merk je het ook duidelijk als je tijdens zonnig weer geen zonnebril draagt; je gaat fronsen en je krijgt sneller last van je ogen waar je hoofdpijn van kan krijgen. Let er dus op dat je een zonnebril koopt met een 100% UV-bescherming of het label UV400. Ook kan je het beste kiezen voor een zonnebril met CE3 of CE4 markering, omdat dit het beste beschermt tegen verblinding.

2. De kleur van de glazen

Ook de kleur van de glazen doet een heleboel voor het kiezen van de juiste zonnebril. Niet alleen geeft een bepaalde kleur een toffe touch aan een bril, maar de kleur heeft ook nog een ander effect. Grijze glazen geven het rustigste beeld, bruine glazen maken je zicht meer helder, oranje/gele glazen zorgen voor meer contrast waar je vooral in het verkeer veel voordeel uit kan halen en groene glazen blokkeren het beste fel licht.

3. Polariserende glazen

Zit je veel op de weg of breng je veel tijd op en rond het water door, dan zou ik zeker investeren in een zonnebril met polariserende glazen. Deze zorgen namelijk dat de weerspiegeling en glinstering van een nat wegdek of van water wordt gefilterd waardoor je prettiger kan kijken.

4. Past de vorm van de bril bij de vorm van je gezicht?

Als je bijvoorbeeld een ronder gezicht hebt, dan kan je beter kiezen voor een model met wat meer rechte lijnen. Heb je juist wat meer harde lijnen en een hoekiger gezicht, dan zou je juist voor afgeronde glazen kunnen kiezen om wat meer zachtheid terug te brengen. Zorg ook dat de bril niet te klein is, je zal dan alsnog niet een goede zonbescherming meekrijgen en ondanks dat de glazen dan misschien volgens de richtlijnen perfect zouden zijn, kan je er nog zonschade door oplopen.



Ik heb persoonlijk best een redelijke zonnebrilcollectie en vind het heel erg leuk om lekker af te wisselen met kleurtjes, vormen en merken. Wel heb ik nooit een bril die heel erg rond is, omdat dit gewoonweg niet mooi staat bij de rondere vormen van mijn gezicht. Mijn meest gedragen model is trouwens de Ray-Ban Wayfarer die op te vouwen is in een bruin tortoise kleur. Echt een perfecte basisbril die de ogen goed beschermt en ook tegen een stootje kan.

De bril die je in dit artikel op de foto’s ziet is mijn nieuwste aanwinst, namelijk de Ray-Ban Blaze die ik van SmartBuyGlasses heb gekregen. Echt een tof modelletje en weer eens wat anders door de kleur, de hexagon vorm van de glazen en het detail dat het gespiegelde glas zo goed als naadloos òp het montuur lijkt te liggen. Leuk om mee af te wisselen!

Wat is jouw favoriete zonnebril in jouw collectie? Heb jij ook een zonnebril-verzamel-tic?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met SmartBuyGlasses.