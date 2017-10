In deze rubriek laat ik verschillende populaire, veel verkochte en jarenlange favorieten van velen voorbij komen. Waarom is iets bijvoorbeeld een fijn product? Wat belooft het te doen? Maar ook zeker: wat zit erin en kan het de beloftes waarmaken? Kortom: is een product enkel een hype omdat het ineens overal wordt aangeprezen en het van ‘horen zeggen’ is, of is een bepaald product die hype echt waard? Vandaag: de EOS lipbalm die door zovelen geliefd is.

De EOS lipbalm is in veel verschillende soorten verkrijgbaar, ik heb voor dit artikel mijn favoriet gekocht en als voorbeeld gebruikt. Dit is de Visibly Soft variant in Coconut Milk.

EOS lipbalm, de belofte

Een smaakvolle en intens verzorgende lippenbalsem die voor 99% uit natuurlijke ingrediënten bestaat en waar geen parabenen en minerale oliën zoals paraffine aan toegevoegd zijn.



De ingrediënten

– olijfolie, een beschermend en voedend ingrediënt

– bijenwas, zorgt voor een fijne dikte van het product en legt een beschermend laagje

– kokosolie, een beschermend, voedend en verzorgend ingrediënt

– jojoba olie, wederom een verzorgend en voedend ingrediënt

– natuurlijke smaakstoffen

– shea boter, een intensief voedend ingrediënt

– vitamine E, een natuurlijk conserveringsmiddel en verzorgd ingrediënt

– ascorbyl palmitate, in vet-oplosbare variant van Vitamine C, toegevoegd als antioxidant

– hyaluronzuur, een intensief hydraterend en vochtvasthoudend ingrediënt

– stevia extract, voor de zoete smaak, het maakt de huid strakker en vult rimpeltjes op

– water

– polyglyceryl-3 diisostearate, een emulgator die de ingrediënten aan elkaar verbindt

– sodium isostearoyl lactylate, een verdikker die zorgt voor de vaste textuur van het product.



Mijn ervaring

Wat mij in de EOS lipbalm vooral aanspreekt is dat er geen uitdrogende alcohol, geen parabenen en geen minerale oliën zoals petroleum en paraffine in zitten. Dit laatste is toch een groep ingrediënten waar de meningen over verdeeld zijn en uiteindelijk zelfs de huid flink uit zouden drogen waardoor je juist blijft smeren zonder dat er iets gebeurt maar je wel moèt blijven smeren omdat je lippen anders uitdrogen. De bekende paraffineverslaving.

Deze lippenbalsem zit dus bomvol fijne verzachtende, voedende, beschermende, hydraterende en vochtinbrengende ingrediënten en daarom echt mijn favoriet voor de herfst en winter. Ook omdat ie er zo leuk uit ziet natuurlijk waardoor ook dochtertje Shae er vaak mee in de weer is. De vorm vind ik trouwens heel erg prettig omdat je er in één keer beide lippen mee in kan smeren. Ook gebruik ik hem regelmatig voor mijn nagelriemen, want die kunnen die extra verzorging ook goed gebruiken.

De EOS lipbalm is in heel veel verschillende geuren en kleuren verkrijgbaar bij Parfumerie Douglas voor zo’n €6,00 per stuk.

Wat is jouw favoriete lippenbalsem? Welk beautyproduct zou jij eens uitgeplozen willen zien in een artikel?

Liefs,

Desirée

