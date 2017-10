Toen alweer bijna twee jaar geleden de nieuwe productlijn van Etos in samenwerking met Hortus Botanicus Amsterdam werd gelanceerd was het nog niet voor te stellen dat het zo’n succes zou worden. Ik snap het wel! De producten zien er door de cleane verpakkingen met getekend plantdetail en koperen accenten luxe uit, de geuren bezorgen je wellnessmomentjes in de badkamer en de lijn is ook nog eens heel betaalbaar. Op dit moment is de Etos Rosemary & Fig een nieuwe limited edition geurlijn en ik vertel je er graag wat meer over.

In de beauty- en wellnesswereld wordt er al eeuwen gebruik gemaakt van plantenextracten vanwege hun werking op lichaam en geest en voor de Botanical Boost lijn is Etos daarom een samenwerking aangegaan met Hortus Botanicus Amsterdam: dè specialist op het gebied van Botanische collecties en plantwetenschap.



Etos Rosemary & Fig

De geur van deze lijn aan de ene kant een beetje warm en zoetig, maar toch zit er een subtiel kruidig randje aan. Rozemarijn heeft daarnaast een verkwikkende werking op lichaam en geest en vijgextract heeft een voedende werking op de huid. Ik vind het een heel fijne geur voor deze tijd van het jaar en begin er graag de dag mee onder de douche. De lijn bestaat uit de volgende producten:

– showerfoam 200ml, €4,99

– massage oil 150ml, €4,99

– hand cream 75ml, €3,49

– bath fizzer 2 stuks, €4,99

– body cream 200ml, €4,99

– scented sticks 150ml, €7,99

– scented candle, €6,99.



Uit deze lijn is vooral de shower foam mijn favoriet vanwege het gevoel ervan op de huid, maar ook de handcrème is heel erg fijn in gebruik. Daar zit onder andere shea boter, kokosextract, vitamine E, rozemarijn- en vijgextract en zonnebloemolie in wat het een heerlijk voedende handcrème maakt. Van de home producten vind ik de geurstokjes er niet alleen mooi uit zien, ook geven ze zonder moeite een grote ruimte als mijn thuiskantoor (zo’n 30 vierkante meter) een heel subtiele maar duidelijk aanwezige geur ♥

Zoals je ziet is het een erg complete collectie om jezelf en je huis van top tot teen in dezelfde geur te kunnen hullen, maar wat ik er vooral zo leuk aan vind is dat het ook zo’n leuke cadeauproducten maakt. Haal een leuk cadeaumandje en stop er enkele van deze producten in en je hebt een mooi setje met fijne producten wat er ook nog eens luxe uitziet!

Spreekt de geur van deze nieuwe Etos Rosemary & Fig lijn jou aan?

Liefs,

Desirée

* De foto’s in dit artikel zijn afkomstig van de OnePlus 5 smartphone en zijn zo goed als onbewerkt.

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.