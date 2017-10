Al weken gebruik ik zo’n beetje elke dag een nieuw product in mijn routine en het is tijd dat ik deze liefde met jullie ga delen. De FAB Coconut Skin Smoothie priming moisturizer is een tip voor iedereen met een drogere en gevoeligere huid die wel wat hydratatie kan gebruiken. Helemaal als je ook nog eens graag make-up draagt en ervoor wil zorgen dat deze de hele dag zo mooi mogelijk blijft zitten. Ik vertel je er graag meer over in onderstaande review.

Niet elke dagcrème werkt heel fijn onder make-up en ook weer niet elke primer werkt even lekker met elke dagcrème. Als je een make-up lover bent dan herken je de zoektocht naar de perfecte combinatie hierin vast en zeker. De ene dagcrème zorgt ervoor dat de boel juist sneller gaat ‘glijden’ en je make-up dus halverwege de dag echt niet meer mooi zit en een ander scenario is die van een combinatie dagcrème en primer waarbij je een soort rulletjes krijgt. Voor mij persoonlijk een heel herkenbare irritatie in ieder geval..



Tot ik alweer een aantal weken geleden de De FAB Coconut Skin Smoothie priming moisturizer binnen kreeg. FAB staat voor First Aid Beauty en is een merk dat geschikt is voor zelfs de gevoeligste huidjes. Alle producten zijn vrij van synthetische parfums, parabenen, ftalaten (weekmakers), alcohol en kunstmatige kleurstoffen.

Deze dagcrème en primer in één is er naar mijn mening wel echt eentje voor de wat drogere huidtypes en is echt perfect voor deze tijd van het jaar. Er zit onder andere kokossap, glycerine, quinoa proteïne, extracten van kokos, perzik, appel, vanille, koffie en theeblad in en een mineralencomplex. Een heerlijke mix van ingrediënten die als een soort superfood werken voor je huid en het ruikt ook nog eens héér-lijk ♥ Het is trouwens geen primer met een overduidelijke siliconen touch en er zit ook amper silicoon in. Voor mij persoonlijk een pluspunt, want ik ben niet zo’n fan van het huidgevoel wat veel primers op siliconenbasis hebben.



Ik breng de crème na het reinigen van mijn huid aan, masseer het zachtjes in, wacht een paar minuutjes en breng daarna mijn foundation of BB Cream aan. Doordat de De FAB Coconut Skin Smoothie priming moisturizer zo lekker hydraterend is voelt mijn huid gelijk fris en soepel aan en het geeft een subtiel glansje aan de huid. Ik heb hem getest met verschillende foundations en BB Creams en eigenlijk doet hij het onder alles prima, of het nu een wat matter en droger product of juist een wat meer dewy foundation. Geen make-up die gaat ‘glijden’, geen rulletjes, de hele dag door een mooie glow zonder dat het teveel glanst, geen foundation die in lijntjes op gaat hopen.. Ja, dit is een heel fijne ontdekking!

De De FAB Coconut Skin Smoothie priming moisturizer is verkrijgbaar bij Cosmania voor €29,00 (50ml). Tip: ook de FAB Vital Greens Face Mist (review) uit dezelfde lijn werkt heel fijn óver de make-up als hydraterende face mist. Een heel fijne combinatie :)

Wat is jouw favoriete primer voor onder make-up?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en een affiliate link.