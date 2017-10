Vorig weekend brachten wij samen met onze beste vrienden en hun zoontje een heerlijk weekend door in Center Parcs Parc Sandur. Dit vakantiepark ligt in Drenthe – midden in een prachtig natuurgebied – en alle huisjes zijn vrijstaand en omringd door flink wat groen en water. Tel daarbij op dat er op het park en in de directe omgeving van alles te doen is en je zo voor een lang weekend met kids een ideale getaway hebt.



Center Parcs Parc Sandur

Vanwege de ligging van het park is het een ideale omgeving voor wandel- en fietsliefhebbers en door de groene en ruime opzet van het park waarbij alle huisjes vrijstaand zijn kom je er al snel helemaal tot rust. Er is een ruime Plus supermarkt aanwezig op het park en verder is het parkcentrum wat kleinschaliger dan op veel andere parken, maar je kan er alsnog terecht voor meerdere restaurants, een indoor speeltuin voor (kleine) kids, je kan er bowlen en er is een entertainment programma met live shows voor zowel kinderen als volwassenen. Verder is er ook een zwembad en een kinderboerderij aanwezig.

Leuk om eens uit te pluizen en in te plannen voor vertrek zijn ook de activiteiten en workshops die er mogelijk zijn. Van babyzwemmen, kookworkshops en sportlessen tot aan outdoor laser battles en een golfcursus.



6-persoons VIP huisje

Wij verbleven als twee stellen en twee kids (eentje van 2 jaar en eentje van 3 jaar) in het vernieuwde 6-persoons VIP huisje. Het huisje is echt van alle gemakken voorzien:

– 3 slaapkamers (1 met 2 losse bedden, 1 met 2 losse bedden en een kinderbedje en 1 met een dubbel bed, bureautje en televisie)

– 1 badkamer boven met wastafel, toilet en douche

– 1 badkamer beneden met regendouche, dubbele wastafel, een groot hoekbad met bubbelfunctie en een Finse sauna

– een afzonderlijk toilet beneden

– woonkamer met ruime eet- en zithoek, een sfeerhaard, openslaande deuren naar de tuin, een flatscreen smart tv, audio/cd speler en een dvd speler

– een keuken voorzien van alle gemakken zoals een vaatwasser, Dolce Gusto koffie-apparaat, combimagnetron en waterkoker

– handig voor de kids: een traphekje boven, een kinderbedje met goede matras en een kinderstoel.

Het fijne bij een VIP huisje is niet alleen de luxere inrichting, maar ook de extra’s die erbij horen zoals opgemaakte bedden bij aankomst, een handdoekenpakket per persoon, een keukendoekenpakket, WiFi toegang en dagelijks een ruime hoeveelheid verse broodjes die aan de deur worden bezorgd. Echt het complete vakantiegevoel :)



Wildlands

In de omgeving van Parc Sandur is ook van alles te doen. Van de mooie groene omgeving waar je heerlijk kan wandelen en fietsen, tot aan een Plopsa Indoor Coevorden voor de kleinere kids, een klimpark voor wat grotere kids, de hunebedden bekijken en Wildlands Adventure Zoo waar het hele gezin een leuke dag zal hebben. Parc Sandur heeft een leuke samenwerking met deze dierentuin: je kan bij het boeken van je huisje namelijk voor de prijs van een dagticket een meerdagenpas aanschaffen waardoor je meerdere dagen onbeperkt toegang hebt.

Wij waren allemaal nog niet in deze dierentuin geweest sinds het z’n make-over gehad heeft en zijn er dus een dagje naartoe geweest. Wat een belevenis! Er zijn drie verschillende werelden met elk hun bijpassende dieren, shows en zelfs een attractie. Met een bootje door de jungle varen terwijl je allerlei dieren voorbij ziet komen, een Jim’s Jungle dierenshow, een safari busrit over de savanne, een Nordic testrit in de Arctic1 (spannend!), een klim-avontuur door de jungle, een grote avonturenshow en verschillende dierenpresentaties.

Doordat het dus niet alleen een route is waarbij je links en rechts dieren kan bekijken, maar er ook echt van alles te doen is kan je je hier met gemak een hele dag vermaken. Wij hebben er in ieder geval met z’n zessen echt een geweldig leuke dag gehad en dat laten de foto’s ook wel zien ♥



Wij hebben echt een heerlijke minivakantie gehad met z’n zessen. Er even lekker tussenuit te zijn met je beste vriendin (we kennen elkaar al ruim 20 jaar) en dat onze partners en onze kids het ook nog zo leuk met elkaar kunnen vinden is echt heel erg fijn. Lekker bijkletsen, leuke herinneringen maken, lachen, de kindjes zien genieten.. Zo waardevol!

Ga jij wel eens met vrienden en/of familie naar Center Parcs of samen een weekendje weg?

Liefs,

Desirée

* Het verblijf van dit weekend werd ons aangeboden door Center Parcs.