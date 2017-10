Zeker nu de herfst begonnen is en het weer steeds een beetje kouder begint te worden, maak ik als ontbijt of lunch regelmatig havermoutpap. Niet alleen is havermout erg voedzaam, het is ook nog eens lekker budgetvriendelijk, gemakkelijk om te maken èn ik vind het gewoonweg heel erg lekker. Wel geef ik er zo mijn eigen twist aan, dus ik deel graag mijn lievelingsrecept met je + enkele tips om mee te kunnen variëren.

Voedingswaarde

Havermout is een glutenvrije volkorengraansoort en zit bomvol vitamines, mineralen, vezels en antioxidanten. Het maakt hierdoor één van de meest voedzame producten die je kan gebruiken bij je ontbijt en je kan er veel kanten mee op. De meest bekende variant is toch wel als havermoutpap, maar je kan het ook verwerken in (bananen)pannekoekjes, homemade mueslirepen (ik maakte hier ooit een recept voor inclusief YouTube filmpje en ze blijven hier in huis erg geliefd) of bijvoorbeeld door een smoothie heen voor extra voedingswaarde en vezels.

Het hoge aandeel aan eiwitten, vezels en vitaminen en mineralen maakt het een voedzaam en goed verzadigend ontbijtje waarvan de energie geleidelijk aan afgegeven wordt en je bloedsuikerspiegel dus geen enorme pieken of dalen geeft waardoor je je snackbuien makkelijker binnen de perken kan houden. Daarnaast bevordert het ook nog eens een gezonde stoelgang. Win-win dus!

Basisrecept, variaties & mijn favoriet

Qua basis voor een havermoutpap kan je de volgende verhoudingen aanhouden:

– 50 gram havervlokken

– 250 ml (plantaardige) melk.

Daarnaast kan je het aanvullen met kruiden en/of vers fruit en er zo je eigen twist aan geven. Denk aan gedroogd of vers fruit, kaneel, kokosrasp, speculaaskruiden, stukjes pure chocolade, pindakaas.. Wat je maar lekker vindt!

Het klaarmaken van een kom verse havermoutpap is heel eenvoudig. Verwarm de melk in een pannetje, voeg de havermout toe en breng het heel zachtjes aan de kook. Laat het vervolgens een paar minuutjes koken tot de dikte die je zelf lekker vindt. Als laatste voeg je de kruiden, fruis of andere toppings aan toe en klaar ben je. Echt maar een paar minuutjes werk :)

Mijn favoriete variant? Met een lepel verse appelcompote, wat kaneel en rozijntjes. Maar met plakjes banaan en een lepel pindakaas maakt een goede tweede. Zo lekker!

Ben jij fan van havermout? Met welke smaakmakers erdoor of welke variant is jouw favoriet?

Liefs,

Desirée

* Foto’s via Shutterstock.