Zoals je ondertussen wel weet ben ik gek op gadgets en dan ook echt op het breedste vlak. Van toffe smartphones en beautyhulpjes tot aan luchtzuiveraars en fancy stofzuigers die allemaal net even anders dan anders zijn. Het leukste hieraan vind ik toch wel het testen. Doen de producten wat ze beloven, wat maakt ze nu echt zo anders, is het echt een toevoeging of een product wat je na een aantal keer gebruik in de hoek zet.. Toen ik de reclame van de Kärcher Floor Cleaner FC5 voorbij zag komen was ik direct nieuwsgierig. Een apparaat waarmee je in één beweging kan stofzuigen en dweilen? Ik heb hem uitgeprobeerd en deel mijn mening graag met je in deze review!



Onze vloer

Wij hebben in huis een laminaatvloer, afgewisseld met grijs tegelwerk in de sanitairruimtes. Dat die tegels wel wat vocht kunnen hebben moge duidelijk zijn, maar voor het laminaat ben ik toch altijd heel voorzichtig. Ondanks dat het een goede kwaliteit vloer is haal ik met dweilen toch altijd de rampscenario’s van krullende randjes en een golvende vloer in mijn hoofd.

Het hele dweilgebeuren vind ik ook best een tijdrovend klusje. Eerst goed stofzuigen omdat je anders steeds de vuiltjes van links naar rechts blijft vegen, daarna een emmer met sop vullen, steeds die mop erin nat maken, uitwringen en over de vloer halen (waarbij altijd teveel geknoeid wordt en ik kramp in mijn handen krijg van de kracht wat het kost) en daarna nog best een tijdje wachten tot de vloer droog is. En omdat er dan met het dweilen weer pluisjes of vieze deeltjes losgekomen zijn kon ik daarna vaak nog even een rondje stofzuigen om dat weer weg te halen. Ok, misschien een beetje overdreven maar als ik eenmaal bezig ben wil ik wel dat het goed gebeurt dus het hele klusje kost me normaal voor de benedenverdieping zo ruim een uur. Als dat niet alleen sneller maar vooral ook gemakkelijker kan zou me dat zeker wat waard zijn, want ik vind dweilen echt het minst leuke klusje om te doen in huis..

Het apparaat

Toen kwam de Kärcher Floor Cleaner FC5 binnen; een stofzuiger en dweil in één die voor elke vloer geschikt zou zijn, veel minder water verbruikt en daarmee dus ook zorgt dat de vloer na het dweilen sneller droog is. De specificaties kort op een rij:

– het apparaat heeft een lang snoer waardoor je niet van stopcontact tot stopcontact aan het werken bent

– er zit een waterreservoir in voor schoon water met reinigingsmiddel

– er zit aan de achterkant een opvangbakje voor vuildeeltjes en vies water

– de twee microvezelrollers zijn eenvoudig te verwijderen en af te spoelen

– door de plaatsing van deze rollers kan je netjes tot aan de plinten en in hoeken komen

– door het aandrijfconcept kost het gebruik weinig kracht

– het apparaat is geschikt voor laminaat, tegels, parket, houten vloeren, natuursteen en marmer vloeren en PVC-vloeren.



Mijn ervaring

Met een dochter van bijna 4 die echt een enorme kruimelkont is en altijd zand en ander buitenspul in haar zakken stopt en 2 langharige poezebeesten vind ik het belangrijk om regelmatig te stofzuigen en te dweilen. Ik hou nu eenmaal van een schoon en opgeruimd huis. Maar (!) ik ben zeker niet iemand die daar veel tijd aan kwijt wil zijn en ben dan ook altijd op zoek naar handige maniertjes, life hacks of producten die die klusjes gemakkelijker kunnen maken. Nou, gemakkelijker is het zeker geworden met de Kärcher Floor Cleaner FC5.

Je vult het waterreservoir met koud of handwarm water en een half dopje reinigingsmiddel, klikt deze in het apparaat, steekt de stekker in het stopcontact en je kan beginnen. Het stofzuigen en dweilen kost echt geen enkele moeite of kracht, je kan ook daadwerkelijk in zo’n beetje elk hoekje komen en na een paar keer testen voelt het steeds natuurlijker en kan ik er echt lekker mee aan de slag. Enkele dingen die me bij het gebruik opvallen:

– vul de meegeleverde houder niet met teveel water om de borstels voor het dweilen vochtig te maken, want dan blijft het apparaat wat pruttelen tijdens gebruik en zie je spetters op de vloer

– het is handig dat je de aan-/uitknop niet de hele tijd ingedrukt hoeft te houden wat kramp in de vinger/duim/hand voorkomt

– je kan het apparaat zowel met koud als handwarm water gebruiken, maar het resultaat wordt hier duidelijk beter als ik handwarm water gebruik

– zorg dat je het apparaat in de juiste hoek op de vloer zet, niet te schuin of te recht, voor het beste resultaat

– het apparaat kan je niet te plat gebruiken waardoor onder de bank dweilen eigenlijk niet te doen is

– de rollers zijn heel gemakkelijk na gebruik van het apparaat te schuiven en schoon te spoelen

– omdat het apparaat tegelijkertijd een zuigende werking heeft komen er ook vuildeeltjes op de rollers en in het apparaat waardoor je dit na gebruik wel even moet schoonmaken. Het is echt in een paar minuutjes gedaan, maar moet toch gebeuren. De rollers kan je trouwens zo met de hand onder de kraan redelijk goed schoon krijgen maar mogen ook in de wasmachine.

– als er echt grotere vuildeeltjes op de grond liggen zou ik toch even stofzuigen van tevoren, maar met gewoon wat zand, kruimels, dierenharen en dergelijke heeft het apparaat geen enkele moeite

– de vloer is na gebruik in zo’n 5 minuutjes ook wel echt droog en weer beloopbaar. Fijn!

Ik was vooraf bang dat het dweilen met dit apparaat alsnog een tijdrovend klusje zou blijven, maar het klaarmaken van het apparaat vóór gebruik en het schoonmaken ervan ná gebruik kost echt maar een paar minuutjes en het dweilklusje van de gehele benedenverdieping is nu in ongeveer een half uurtje gedaan. Dat scheelt me dus zeker de helft en vooral veel minder kracht/moeite dan voorheen. Het apparaat neemt ook niet meer ruimte in beslag dan een dweil + emmer en is dus gemakkelijk in een meterkast of berging weg te zetten.

Zoals je kan lezen ben ik op een paar kleine puntjes na echt heel erg tevreden met dit nieuwe apparaat in huis en ik merk dat ik nu ook wat vaker dweil omdat het duidelijk minder moeite en tijd kost. #blijehuisvrouw

De Kärcher Floor Cleaner FC5 is in geel en wit verkrijgbaar voor €249,-, maar zijn op dit moment in de aanbieding bij Bol.com voor €179,- (geel) of €190,- (wit).

Ik ben wel benieuwd.. wat is jouw minst favoriete klusje in huis?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en een affilate link.