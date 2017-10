De kinderkamer vind ik persoonlijk één van de leukste kamers hier in huis om aan te pakken en ik heb alweer jeukende vingers om ermee aan de slag te gaan. In januari wordt onze kleine dame namelijk alweer 4 jaar en dan is het toch wel tijd voor een stoerdere ‘echte meisjeskamer’. Zo richting haar verjaardag zullen we hiermee aan de slag gaan en ik kan niet wachten! De voorpret met het verzamelen van leuke ideetjes is al begonnen.. Ik laat je zien welke stijl ons aanspreekt en deel 3 tips met je hoe je een kinderkamer een snelle mini make-over kan geven.



1. Behang

Ook al heb ik het nog nooit gedaan, het lijkt me heel erg leuk om één wand in Shae’s nieuwe kamer te gaan behangen met een tof printje. Je geeft hiermee een basic of rustige kamer in slechts een paar uurtjes tijd direct een heel ander gezicht en er zijn zo ontiegelijk veel leuke en toffe prints verkrijgbaar! Behalve gelijk een hele wand behangen zou je ook een groot paneel kunnen behangen en tegen de muur neer kunnen zetten. Deze kan je dan nog makkelijker en vaker een ander printje geven om mee af te wisselen :)



2. Accessoires

Op dit moment heeft Shae nog roze meubeltjes, maar die zullen vervangen gaan worden voor witte meubels die lang mee kunnen gaan. We hebben voor wit gekozen omdat dit dan meerdere make-overs/fases/leeftijden makkelijk mee verandert. Gewoon even een ander kleurtje of behangetje op de muur en andere accessoires erbij en het oogt toch weer helemaal anders! Ik was bij webwinkel Flinders rond aan het snuffelen en zag echt zoveel leuke knuffels, tof beddengoed, vloerkleden en kinderlampen..



3. Een statement item

Als je de kinderkamer een toffe make-over wil geven dan is het eigenlijk altijd tof om er één statement item in neer te zetten. Of je nu kiest voor een vloerkleed in een aparte kleur of print die nèt even anders-dan-anders is, een toffe kinderstoel in een opvallende kleur of model of bijvoorbeeld een lamp in de vorm van een dierenhoofd: het zal de kamer echt even dat extraatje geven wat het helemaal uniek en eigen maakt. Helemaal als je je kind zelf de keuze laat maken uit een aantal van die unieke items.

Sowieso is het heel belangrijk om naar de smaak van je eigen kind te kijken en je kind ook echt te betrekken in het aanpakken van zijn of haar kamer. Het moet tenslotte hun veilige honk worden waar ze lekker kunnen slapen, spelen, knutselen, huiswerk maken etc. ♥

In welke stijl heb jij de kamer van jouw kind(eren)?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met Flinders.