Het is misschien wel één van de meest luxe verzorgingslijnen die ik uit heb mogen proberen en ik ben dan ook al een hele tijd achter de schermen voor dit artikel aan de slag. De L’Occitane Immortelle Divine & Harmony producten zijn luxe anti-age producten met bijzondere en krachtige bestanddelen uit de natuur en ik vertel je er graag wat meer over. Dit is er eentje voor de echte skincarejunkies en luxebeestjes!



De producten bevatten naast veel beschermende, voedende, verstevigende en hydraterende ingrediënten ook extracten uit de Immortelle bloem die nooit verwelkt en van de rode alg Jania-Rubens die zich al eeuwen kan regenereren. L’Occitane heeft er jaren aan gewerkt om te onderzoeken of deze natuurlijke hoogstandjes ook op de huid kunnen werken en om dit vervolgens in producten te kunnen verwerken.

Mooi om te weten: om niet enkel te oogsten zodat er geen plant meer overblijft heeft L’Occitane een duurzaam kweekprogramma opgezet onder beheerste omstandigheden. Hier werd enkel een fragment van de alg voor gebruikt wat vervolgens in vitro gecultiveerd werd waardoor nieuwe algen ontstonden waarvan de extracten verkregen konden worden. Voor de Immortelle olie werkt L’Occitane samen met enkele kwekerijen zodat er een duurzame toevoer van de essentiële olie gegarandeerd kan worden zonder de natuurlijke omgeving aan te tasten.

De Immortelle bloem bevat weinig olie waardoor er zo’n 700 tot 1.000 kilo bloemen nodig zijn om 2 liter van deze bijzondere olie te kunnen produceren. Wow!



Reinigen

Van de reinigingsproducten heb ik er twee getest en beide producten doen goed hun werk. Mijn favoriet van de twee is duidelijk de Cleansing Balm vanwege mijn drogere huid, omdat het erg zuinig in gebruik is en ik gewoonweg dol ben op olie- en balsemreinigers. Je masseert deze in op de droge huid, óver je make-up heen, mengt hem met een beetje water tot een lotion en kan daarna met lauw water en een washandje alle make-up zonder moeite van je gezicht en ogen verwijderen. De huid voelt hierna ook nog eens lekker zacht en soepel aan.

– L’Occitane Immortelle Divine cream-in-foam cleanser, €125ml, €34,00

– L’Occitane Immortelle Divine cleansing balm, 65g, €37,00



Verzorgen

In de Divine collectie vind je meerdere verzorgingsproducten terug, waarvan ik een huidolie en een oogbalsem heb getest. Beide echt heerlijke en rijke verzorgende producten die perfect zijn nu het weer wat kouder en winderiger wordt buiten of wanneer je een drogere huid hebt.

– L’Occitane Immortelle Divine eye balm, 15ml, €62,00

– L’Occitane Immortelle Divine youth oil, €30ml, €85,00



Ultra luxe

De Immortelle Harmony producten zijn nog nèt even wat luxer en bevatten nog hogere concentraties werkzame bestanddelen. Dit zie je niet alleen terug in de luxe verpakkingen, maar vooral in de ingrediëntenlijsten. Wat een intense luxe om hiermee aan de slag te gaan in de badkamer. Het maakt echt een totaalplaatje hoor. Het zien van de verpakkingen bezorgt me al een heerlijk gevoel (je bent er gevoelig voor of niet maar deze skincarejunkie zeker wel), de geur van de producten, het gevoel op de vingers en tijdens het aanbrengen op de huid.. Pure verwennerij!

– L’Occitane Divine Harmony Serum 30ml, €181,00

– L’Occitane Divine Harmony Cream 50ml, €165,00



Mijn mening

Mocht je een heel erg gevoelige huid hebben dan zou ik wel eerst proefjes vragen in één van de L’Occitane winkels of via de L’Occitane webwinkel, want er zit heel iets parfum in. Mocht je er gevoelig op reageren dan is dat natuurlijk zonde van je aankoop. Verder ben ik qua ingrediënten van alle producten erg onder de indruk. Ze zitten bomvol beschermende, voedende, verstevigende, verzachtende en hydraterende ingrediënten waar ik heel blij van word. En dat ervaar je als je de producten gebruikt; ze zijn zuinig, voelen prettig aan en je merkt al heel snel resultaat. Love it!

Wat mij betreft maken dit echt de perfecte luxe huidverzorgingsproducten om jezelf eens op te trakteren als je een mooi persoonlijk of zakelijk doel bereikt hebt. Of geef bijvoorbeeld een product met een bijzondere gelegenheid als cadeau aan je zus, tante of moeder. Mijn persoonlijke favorieten? De cleansing balm, youth oil en de Harmony Cream ♥

Ben jij ook zo’n liefhebber van mooie skincare producten? Wat is jouw ultieme luxeproduct of -merk hierin?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd en een affiliate link.