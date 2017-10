Het is echt veel te lang geleden dat ik over producten van Lush schreef en dat terwijl er altijd wel producten van in gebruik zijn hier in huis. Tijd om een nieuw product aan je te laten zien, namelijk de Lush haarmaskers op een stokje. Zo leuk bedacht weer! Er zijn in totaal vier soorten waarvan ik er twee uitgeprobeerd heb. Ik vertel je er graag wat meer over :)

De Lush haarmaskers op een stokje hebben even wat voorbereiding nodig voor je ze kan gebruiken, maar het scheelt verpakkingsmateriaal en ruimte waardoor het beter is voor het milieu. En daarnaast vind ik het ook nog eens leuk om zelf wat te frutselen in de keuken of badkamer, ik voel me dan net zo’n beautyprofessor ^^

1. Vul de waterkoker en zet deze aan tot het water kookt

2. Giet heet water in een grote mok tot een duimdikte onder de rand

3. Stop het haarmasker op het stokje erin en roer totdat het één geheel is geworden en laat dit afkoelen

4. Breng het masker aan op je droge haren en laat het 20 minuten inwerken

5. Spoel het masker uit en was je haar na met shampoo.



New Treatment is een kruidige behandeling voor je haar en hoofdhuid om te hydrateren, je haren te laten glanzen en je hoofdhuid te verzorgen. Er zit onder andere jojoba olie, olijfolie, zeezout en verschillende kruidenoliën en -extracten. De geur is echt heerlijk verwarmend en kruidig en past perfect bij de herfst en de winter. Na het uitspoelen en het gebruik van de shampoo is het effect wel duidelijk nog merkbaar, maar de geur amper terug te ruiken.



Hair Doctor is een oppeppende behandeling voor je haar en hoofdhuid. Het reinigt diep, stimuleert, kalmeert, geeft glans en maakt de haren sterker. Er zit onder andere Fullers aarde, Iers Mos, zeezout, kokosolie, jojoba olie, amandelolie, gist, rode henna en verschillende kruidenoliën in. De geur is kruidig als in een hammam/spa/wellness en blijft zelfs na het uitspoelen en wassen nog redelijk lang hangen in mijn haren. Ik vind het persoonlijk een heerlijke geur, dus zeker een pluspunt voor mij!



Helaas zit er in beide varianten SLS (sodium lauryl sulfaat) waar mijn hoofdhuid niet altijd even vrolijk van wordt en in Hair Doctor zit ook een ‘harde’ alcohol, dit had er wat mij betreft toch wel uitgelaten kunnen worden om het helemaal topproducten te kunnen maken.. Beide producten geven mijn haar een lekkere boost, zorgen dat het zacht en glanzend wordt zonder het te verzwaren of sneller vet te maken. Vanwege de sulfaat die erin zit probeer ik niet teveel op mijn hoofdhuid te focussen met het aanbrengen waardoor mijn hoofdhuid er ook geen last van kan krijgen. Mijn haartjes worden er namelijk wèl blij van ^^

Good to know: helemaal als je wat korter haar hebt zal je de hoeveelheid haarmasker die je hiermee maakt niet in één keer op kunnen maken. Stop het haarmasker in een pot die je telkens goed afsluit en je kan het tot 4 weken bewaren om hem meerdere keren te kunnen gebruiken.

De nieuwe Lush haarmaskers op een stokje zijn verkrijgbaar voor €9,95 per stuk.

Ben jij een Lush-fan? Wat is jouw favoriete product en wat zou je nog eens willen proberen?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.