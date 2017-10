Een pakketje thuis verwachten met een aantal nieuwe Lush goodies maakt me als een kind zo blij. En als ik dan het pakketje van de bezorger aanneem en de geur van de producten me al tegemoet komt laat ik zo’n beetje alles uit m’n handen vallen om er direct in te kunnen duiken ^^ Ik ontving enkele nieuwe producten van Lush uit de Halloween & Kerst collectie en laat ze graag aan je zien!

Good to know: alle producten in dit artikel zijn vegan.



Snow Fairy FUN €8,95

“Deze mooi gekleurde, suikerspinzoete Fun is magisch. Verkruimel een stukje onder de kraan voor bergen vol betoverende bubbels. Of was je lichaam en haar met Fairy’s snoeperige geur. Knutsel je eigen fee, zet haar op de badrand en ze maakt jouw me-time in de badkamer zoeter dan zoet. Beloofd.”

Drie kleuren FUN op een rijtje en zowel voor kinderen als volwassenen een leuk product. Je kan er lekker mee kleien (er wordt zelfs een setje vleugeltjes en een toverstafje meegeleverd zodat je met wat fantasie een echt elfje kan maken) en je kan het als verzorgingsproduct op meerdere manieren gebruiken; als bubbelbar voor een bad met megaveel schuim, een stukje los als shampoo of een stukje met je handen of een douchepuff of spons als douchegel. Je moet wel van de bekende zoete Snow Fairy geur houden, want hij ruikt ook echt kauwgomballenzuurstokzoet!



Star Light Star Bright bath melt €5,75

“Schitter als een ster en geniet van alle aandacht van de verzorgende gember-, lavendel- en limoenoliën in Star Light Star Bright bath melt. Zachte murumuruboter en glitters laten een sprankelend laagje achter op je huid.”

Deze zilverkleurige ster zorgt voor een leuke verrassing in je badwater, want er komt echt een regenboog aan kleuren uit met een zacht en subtiel schuim. Het is achteraf wel even poetsen geblazen om de glitters van je bad te verwijderen, maar het geeft wel een leuk effect tijdens het badderen en laat een fun touch achter op je huid. De geur is trouwens heerlijk fris, kruidig en rustgevend tegelijk en perfect om te gebruiken voor het slapen gaan. Door de toegevoegde oliën krijg je er ook nog eens een lekker zacht huidje van.



Black Rose lip tint €9,95

“Black Rose lip tint bevat hydraterende jojoba- en kalahari-meloenoliën die zorgen voor kusbaar zachte lippen. Houtskoolzwart maakt plaats voor magenta zodra je het op je lippen smeert, resulterend in een felroze tint die lang blijft zitten, welk avontuur er ook op je pad komt. Laat je betoveren door Siciliaanse mandarijn en opwekkende ylang ylang-kusjes.”

Zoals je uit bovenstaande tekst al kan halen is dit een lippenbalsem met heerlijk voedende ingrediënten zoals meloen- en jojoba olie, kokosextract, rozenwas en verschillende plantenoliën. Echt een verzorgende balsem voor je lippen dus, maar wel met duidelijk een opvallend kleurtje. De paarsroze tint trekt ook nog eens in je lippen waardoor je er zo uren mee vooruit kan zonder te hoeven bijwerken en vervaagt dan langzaam geleidelijk van je lippen.



Twilight & Rose Jam naked showergel €15,50/€16,50 (240g)

Dit is weer echt zo ontiegelijk leuk èn goed bedacht door Lush. Ik ben direct fan! Een douchegel in vaste vorm in de vorm van een flesje. Maar dan dus zonder flesje. Snap je hem nog? 😉 Goed voor het milieu omdat er geen verpakking nodig is en handig in gebruik. Je haalt hem gewoon door je handen of over een douchepuff, washandje of spons heen en je kan jezelf met het schuim ervan wassen.

Twilight ruikt heerlijk verwarmend en rustgevend tegelijk naar lavendel en tonkaboon met een licht kruidige ondertoon en Rose Jam is ook verwarmend maar duidelijk een stukje zoeter, echt zo’n fijne combi met onder andere rozen en arganolie.



Christingle naked body conditioner €15,50

En dit is een body conditioner in de vorm van een pot maar wederom zonder verpakking. Je gebruikt hem onder de douche als je jezelf gewassen en afgespoeld hebt op je vochtige en warme huid. Gewoon door je handen rollen en er komt product vrij waarmee je jezelf kan insmeren. Naderhand lichtjes afspoelen, droogdeppen en je huid voelt heerlijk zacht en soepel aan.

De geur is heerlijk verfrissend doordat er onder andere menthol, pepermunt en grapefruit in zit maar de werking is wel echt goed voedend en hydraterend door onder andere de toegevoegde shea boter, murumuru boter en cacaoboter.

Ben jij ook zo’n Lush fan? Wat is jouw favoriete product van dit merk of waar ben je benieuwd naar?

Liefs,

Desirée