Ook al vind ik het leuk dat de lipgloss weer helemaal terug van weggeweest is, als het op langhoudende lipsticks aan komt blijft de matte lipstick het winnen en zijn de vloeibare lipsticks duidelijk niet weg te denken uit het beautyschap. Ik probeerde de nieuwe NARS Powermatte Lip Pigment uit in de prachtige knalkleur Get Up Stand Up. Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches, review en natuurlijk laat ik ook zien hoe hij in een complete make-uplook staat.



De NARS Powermatte Lip Pigment komt in een matte zwarte verpakking waarvan de dop aanvoelt als rubber. Het logo staat in het wit rondom de dop verwerkt en in de huls zitten transparante delen zodat je kan zien welke kleur lipstick je in je handen hebt en hoe vol deze nog zit. Een simpele en strakke verpakking: daar hou ik van!



Je brengt de vloeibare lipstick aan met de redelijk ronde sponsapplicator waarmee je heel precies kan werken. Eén keer product opnemen is voldoende om beide lippen mooi dekkend mee in te smeren. Na het aanbrengen de lippen even los van elkaar laten drogen voor een half minuutje en zo droogt hij mooi zonder lijntjes compleet mat op.



Ondanks dat het overduidelijk een matte lipstick is voel je amper dat je een lipstick draagt en na het drogen geeft deze zo goed als niet meer af en blijft hij echt urenlang zitten. Een hapje en een drankje overleeft hij gemakkelijk en je kan er gerust een zoen mee geven zonder dat je een ander ondersmeert. Ik hou er niet van om zo’n statement te maken, maar heel voorzichtig doe ik het toch: ik denk dat dit de meest comfortabele matte lipstick is die ik heb geprobeerd. En ja, nu wil ik dus zeker meer kleurtjes hebben en ik denk aan Save The Queen en Walk This Way.



De NARS Powermatte Lip Pigment in de kleur Get Up Stand Up is een opvallende en frisse fuchsiatint met een koraal tintje eraan. Heerlijk om elke basislook in no time om te toveren met zo’n statement lip ♥ De kleur komt op de foto’s net wat roder over dan in het echt, dan is hij net even wat meer fuchsiaroze.

Deze nieuwe matte vloeibare lipstick is via De Bijenkorf verkrijgbaar in 20 kleuren voor €26,00 per stuk.

Ben jij fan van matte lipproducten of kies je toch liever voor iets met een glansje?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf beschikbaar is gesteld en een affiliate link.