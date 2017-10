Nope, geen baby meer in huis en ook niet in verwachting van nummer twee (sorry, mam! ;) Maar wel een enorme interesse in natuurlijke verzorging waardoor de producten van Natural Birthing Company mij meteen opvielen. Ik deelde een foto ervan via Instagram Stories en kreeg veel aanvragen naar een artikel met meer informatie en mijn mening erover. Schijnbaar veel mama’s (to be) onder mijn volgers en helemaal voor de aankomende en kersverse moeders is dit zeker een interessante productlijn.

Bevallen van een kindje en borstvoeding geven zijn dan misschien wel zo’n beetje de meest natuurlijke dingen in de wereld, maar realistisch gezien gaat dit voor de meesten helaas niet zonder ongemakken. Natural Birthing Company is een merk met natuurlijke verzorgingsproducten wat is opgericht door voedvrouwen en de producten zijn allemaal gericht op zwangere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn.

Zeker tijdens een zwangerschap en in de periode erna wil je niet zomaar van alles op je lichaam smeren omdat je niet weet in hoeverre sommige ingrediënten schadelijk kunnen zijn voor zowel jouzelf als jouw baby. Deze producten bevatten dan ook allemaal geen petrochemicaliën, SLS, parabenen, kunstmatige geur- en kleurstoffen en minerale oliën en zijn ook geschikt voor vegans.



Down Below perineal massage oil 50ml, €19,95

Deze massageolie bestaat uit een veilige samenstelling van plantenoliën en is bedoeld om de perineum mee te masseren. Dit wordt aangeraden om vanaf week 34 van de zwangerschap regelmatig te doen zodat de huid er elastischer wordt en beter in staat zal zijn mee te rekken tijdens de bevalling, wat de kans op een knip of uitscheuren vermindert.



Pure Bliss soothing postnatal compress solution 50ml, €19,95

Zoals je wellicht al eens hebt meegemaakt of je je in ieder geval in kan denken is het hele gebied ‘down under’ flink gevoelig na een bevalling. Je kan deze olie verdund op een kompres gebruiken om deze intieme zones te kalmeren en te verzachten. Het kan al direct na de geboorte gebruikt worden en is veilig om aan te brengen op hechtingen, scheurtjes, de wond van een keizersnede, aambeien en dergelijke.

Je vult eenvoudig een bak met koud water, voegt daar 1 tot 2 pipetjes van de olie aan toe, drenkt daarin een doek, knijpt deze uit en legt hem voor 30 minuten op de gevoelige delen. Om de doek lekker verkoelend te houden kan je hem gedurende deze tijd af en toe opnieuw onderdompelen en uitwringen en weer opnieuw aanbrengen.



Bosom Buddies breastfeeding oils 3 x 10ml, €19,95

Deze drie flesjes met verschillende oliënmixen zouden zomaar je beste vriendjes kunnen worden als je borstvoeding wil en kan geven. Ooh is voor zware en volle borsten met eventueel stuwing, Aah is voor een lage melkproductie en Ouch is te gebruiken bij pijnlijke tepels. Je gebruikt deze oliën niet direct op de huid, maar wederom op de manier zoals hierboven met een kompres. Je vult een bakje met water, voegt er enkele druppels olie aan toe, maakt een doekje erin nat, wringt deze zachtjes uit en legt deze vervolgens op je borsten voor zo’n 30 minuten.



Naast bovenstaande producten is er ook nog een Cool it Mama verkoelende bodyspray, (100ml, €14,95) die werkt tegen misselijkheid, vermoeidheid, gezwollen benen en een verkoelende werking heeft.

Ik vind het echt heel erg mooi om te zien dat de kracht van aromatherapie is toegepast in deze producten. In het verleden heb ik onder andere een certificaat hierin behaald en was het mijn droom om een eigen praktijk te openen, maar dit heb ik helaas op moeten geven wegens lichamelijke klachten (CTS). Mijn interesse voor natuurlijke producten en producten waaraan etherische oliën toegevoegd zijn is dus zeker groot.

Ik kan voor nu geen persoonlijke ervaring over de producten met je delen, maar ik kan wel mijn mening met je delen naar aanleiding van de verpakkingen en de ingrediënten. Persoonlijk vind ik dit heel mooie producten. Niet alleen om te zien, want de verpakkingen spreken mij zeker aan, maar ook zeker vanwege de ingrediënten. No nasties en vooral mooie oliën die zijn aangevuld met verzorgende ingrediënten om er het maximale uit te kunnen halen en de huid te kunnen verzorgen.

De producten van Natural Birthing Company zijn verkrijgbaar bij Etos.

Heb jij eventueel ervaring met deze producten, laat jouw mening dan zeker achter onder dit artikel zodat je er andere mama’s (to be) mee kan helpen :)

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf toegestuurd zijn.