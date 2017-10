Begin dit jaar schreef ik over de originele variant van de Nivea Care; een voedend – maar niet plakkerige – verzorging voor gezicht en lichaam met die heerlijke vertrouwde Nivea geur. Goed nieuws voor iedereen met een gevoelige huid want er is vanaf deze week ook een Nivea Care sensitive variant verkrijgbaar.



Ondanks dat ik echt enorm verwend ben als het op beautygebied aan komt, blijf ik een zwak hebben voor Nivea bodyproducten. Het heeft gewoon wat nostalgisch qua huidgevoel en vooral de geur.. Ik ben fan! De vorige pot Nivea Care is er dan ook helemaal doorheen gegaan hier in huis en ik verwacht met deze variant hetzelfde te gaan doen.

De Nivea Care sensitive is net als de originele variant perfect voor de mensen die wel iets aan verzorging willen doen, maar daar niet gelijk allemaal verschillende producten voor aan willen schaffen. Deze crème kan je voor zowel je lichaam als je gezicht gebruiken en ik denk dat het hard op weg is om de moderne vervanger van de klassieke Nivea Crème in het bekende blauwe blik te worden..



Net als in de originele variant zit er ook in deze hydraterende glycerine, beschermende en voedende shea boter, voedende olus olie en ‘hydrowax’ in, maar er is nu ook aloë vera aan toegevoegd. Dit is een heel fijn verzachtend, hydraterend en kalmerend ingrediënt waar de gevoeligere huidjes zeker blij van worden. Er zit geen harde alcohol in en parfum staat op de laatste plek op de ingrediëntenlijst, wat betekent dat er heel weinig van in zit.



Ik vind het frisse gevoel van de crème op de huid en de zachte herkenbare geur heel erg fijn en ondanks dat de crème voedend is en de huid lekker zacht en soepel maakt voelt deze na het insmeren niet plakkerig of vet aan. Wederom: voor mijn gezicht kies ik liever gespecialiseerde producten, maar voor mijn lichaam vind ik dit echt een heerlijk product ♥

De Nivea Care sensitive crème komt in een pot van 200ml en is vanaf deze week verkrijgbaar voor €6,49. Tip: bij Trekpleister loopt er t/m 15 oktober een actie waarbij je elk 2e Nivea product voor €1,00 kan aanschaffen.

Heb jij de normale variant van deze crème al uitgeprobeerd? Spreekt deze sensitive versie jou aan? En heb jij ook altijd zo’n heerlijk nostalgisch gevoel bij Nivea? ^^

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd.