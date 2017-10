Geen techsite, maar wel een meisje met een inner-nerd-kant die heel erg graag op de hoogte is van de nieuwste snufjes en gadgets en heel blij kan worden van producten die nèt even wat meer opvallen door een bepaald design of specificaties die gewoonweg amazing zijn. Vanuit een lifestylekant getest dus, deze OnePlus 5 smartphone, en ik vertel je graag waarom ik zo enorm enthousiast ben over deze telefoon.

Gelukkig zitten er onder de lezers en volgers van Curvacious ook veel gadgetliefhebbers, want onder een poll op Instagram Stories gaf maar liefst 73% van de stemmers aan ook een gadgetmeisje te zijn en ik kreeg veel berichtjes wanneer het artikel over de telefoon online kwam. Vandaag dus!



OnePlus 5 x Castelbajac (limited edition)

De telefoon die je op de foto’s in dit artikel ziet is de JCC+ variant, die in samenwerking met de Franse visionair kunstenaar en designer Jean-Charles de Castelbajac in een limited edition jasje gestoken is. Het is het paradepaardje van de ‘Callection’ productlijn waarin ook T-shirts en tassen te vinden zijn. Deze telefoon heeft een losse verkoopwaarde van €559,00.

Voor meer informatie en àlle specificaties van de OnePlus 5 kan je een kijkje nemen op de website. Ik belicht hieronder enkel de mogelijkheden die er voor mij duidelijk uitspringen.



De specificaties

Het exclusieve OnePlus 5 JCC+ toestel met het unieke design van Castelbajac heeft de volgende specificaties die er voor mij persoonlijk het meest uitspringen:

– een dubbele camera aan de achterkant van 16MP met f/1.7 (groothoek) en 20MP met f/2.6 (telephoto), een flink snelle autofocus en dubbel LED flitser

– een selfiecamera aan de voorkant van 16MP en f/2.0

– een bokehlicious Portret Mode voor toffe portretfoto’s waarbij de persoon scherp is en de achtergrond mooi vervaagt

– een handmatige stand waardoor je ISO, sluitertijd en dergelijke kan finetunen (alsof je met een flink goede systeemcamera aan het werk bent) en je kan zelfs in RAW schieten en ermee in HD kwaliteit filmen

– Dash Charge wat ervoor zorgt dat de batterij supersnel opgeladen wordt en deze zo’n 20% langer mee gaat en een 3300 mAh accu die opvallend lang mee gaat

– een nauwkeurige vingerafdruksensor die de telefoon supersnel ontgrendelt

– een slank en stijlvol design in een metalen unibody met subtiele gekleurde knopjes aan de zijkanten en mooi afgeronde hoeken die lekker in de hand ligt en waarop de screenprotector al superstrak aangebracht is

– de krachtige Qualcomm SnapdragonTM 835 processor

– 8GB RAM en 128GB opslagruimte

– de e-reader functie waardoor de telefoon overgaat naar grijstinten en het blauwe licht gefilterd wordt zodat je er zonder problemen langere stukken tekst of gewoon hele boeken op kan lezen

– een full HD 5.5” amoled scherm met prachtige, scherpe en kleurrijke beeldkwaliteit.



Mijn ervaring

Ik vind dit echt één van de betere telefoons die ik de afgelopen jaren in de hand heb gehad. Niet alleen is het design superstrak en is het een telefoon die er qua uiterlijk duidelijk mag zijn, vooral de krachtige specificaties wisten mij tijdens het gebruik telkens te verbazen.

Meerdere apps tegelijkertijd draaiend houden, games erop spelen, muziek downloaden, films kijken.. Het gaat allemaal zonder problemen en lekker vlot. Maar waar ik vooral heel erg over te spreken ben zijn de fotografiemogelijkheden van en met deze telefoon. Het is bizar hoeveel er in te stellen is, hoe scherp de foto’s worden, hoe mooi de kleuren overkomen, hoe goed je in kan zoomen zonder dat er enorm veel scherpte verloren gaat, hoe mooi portretfoto’s worden en hoe goed ik er zelfs wat simpele productfotografie uit kan krijgen zonder dat het veel nabewerking nodig heeft. Wow! Dit in combinatie met het eenvoudig kunnen schrijven en bewerken van teksten in zowel Word als bijvoorbeeld WordPress als social media en mailprogramma’s die er zonder problemen op werken maakt het als blogger en online ondernemer een must-have van een telefoon.

Tel daar onder andere de e-reader functie, de krachtige batterij, één van de beste processoren van dit moment en het mooie design bij op en het zou je zeker om moeten halen om ook eens naar deze telefoon te kijken als je je oriënteert voor een nieuwe smartphone. Zeker als je de prijs vergelijkt met de nieuwste Samsung of iPhone modellen waarvan de prijs richting of zelfs óver de €1.000,- gaan.. *slik* Het is voor mij de eerste OnePlus telefoon die ik getest heb, maar ik ben oprecht onder de indruk. En nee, ik krijg niet betaald om dat te zeggen.

Ik zal binnen zeer korte tijd nog enkele artikelen plaatsen zoals je gewend bent op mijn website te lezen, waarbij ik enkel gebruik zal maken van de OnePlus 5 smartphone voor het beeldmateriaal. Ik ben benieuwd of het op zal vallen.



Conclusie

Een telefoon die qua batterijduur lang mee gaat, krachtige specificaties heeft, prachtige foto’s maakt, er mooi uit ziet en leuke snufjes bevat en daarbij tòch nog betaalbaar is als je hem tegenover de nieuwste modellen van andere merken zet.

Spreekt deze telefoon jou aan qua specificaties? Wat vind jij belangrijk in een smartphone? En.. ben jij ook een beetje een gadgetmeisje en kan je ook zo enthousiast worden van een nieuw ‘speeltje’? :)

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd.