Ik weet niet precies meer waar het begon en waar het door kwam, maar daar was het ineens: gevoelig tandvlees. Tijdens het eten een trekkerig gevoel, tijdens het poetsen wat bloed en irritatie.. En daardoor begon ik ook wat onzeker te worden om open te glimlachen. Niet fijn! Deze samenwerking kwam dan ook precies op het juiste moment want ik kon aan de slag met enkele Oral-B producten die ook tegen gevoelig tandvlees zouden helpen. Ik vertel je er graag meer over en deel mijn ervaring en eindoordeel met je.



Ik ben de afgelopen weken aan de slag geweest met de volgende producten:

– de Oral-B Genius 9000 elektrische tandenborstel

– de Oral-B Sensi UltraThin opzetborstel

– de Oral-B Tandvlees & Glazuur Repair tandpasta.

De Oral-B Genius elektrische tandenborstel is er eentje die niet alleen in de prachtige roségouden kleur verkrijgbaar is, maar misschien ook wel de meest geavanceerde variant is die ik ken. Er zitten meerdere poetsstanden op, hij is compatible met een app om je poetsgedrag te kunnen beoordelen, heeft een ingebouwde timer en komt met allerlei handige extra’s zoals verschillende opzetborstels, een smartphonehouder voor tegen de badkamerspiegel en een mooie reisetui.

De Oral-B Sensi UltraThin opzetborstel heeft een ronde kop waardoor je heel gemakkelijk overal bij kan om goed te kunnen poetsen en is tegelijkertijd heel zacht voor je tandvlees. Daarnaast heeft de borstelkop heel dunne haartjes waardoor de randen van het tandvlees goed worden verzorgd, tandplak beter wordt verwijderd en tandvlees minder snel ontstoken zal raken.

De nieuwste Oral-B Tandvlees & Glazuur Repair tandpasta gaat gevoelig tandvlees tegen en herstelt verzwakt tandglazuur. Deze tandpasta belooft al in twee weken resultaat! Het heeft een antibacteriële werking wat de groei van bacteriën in tandplak vermindert zodat je tandvlees beschermt wordt, het zorgt voor een beschermlaagje tegen zuren uit eten en drinken en bij langdurig gebruik maakt het je glazuur tot wel 3 x sterker.

Wat kan je zelf doen aan gevoelig tandvlees & slijtage van tandglazuur?

Gevoelig of ontstoken tandvlees en slijtage aan het glazuur kan op elke leeftijd voorkomen maar wordt vaak genegeerd of pas veel te laat aangepakt. Gelukkig kan je door de juiste poetstechniek en enkele kleine veranderingen in je levensstijl er zelf wat aan doen. Let bijvoorbeeld op het volgende:

– eten en drinken met een hoge zuurgraad kunnen tandglazuur oplossen en zorgt ervoor dat het dunner wordt, verkleurt en doffer wordt. Probeer dus de meest ‘zure’ voeding en dranken (zoals vruchtensap, fruit en rode wijn) in één moment op te eten en te drinken om de hoeveelheid aanslagen per dag te verminderen

– poets niet te hard. Laat de borstel het werk doen en werk met kleine ronddraaiende bewegingen tijdens het poetsen terwijl je de borstel in 45 graden tegen je tandvlees aan zet. Hierdoor slijt glazuur minder snel en irriteer en beschadig je je tandvlees minder.

Op de website van Oral-B kan je meer informatie en tips vinden.



Mijn ervaring

Ik vind een goede mondhygiëne heel erg belangrijk en verzorg mijn gebit best goed. Dat ik dus ineens gevoelig tandvlees had bezorgde me niet alleen een onprettig mondgevoel vanwege wat irritatie, een trekkerig gevoel en wat bloed tijdens het poetsen, maar het maakte me ook onzeker waardoor ik minder open begon te lachen. Tijd voor een doelgerichte aanpak dus! Ik ging met het complete pakket van de elektrische tandenborstel, de Sensi UltraThin opzetborstel en de Tandvlees en Glazuur Repair tandpasta aan de slag en ben hier sindsdien heel trouw twee keer per dag mee gaan poetsen.

Doordat de elektrische tandenborstel aangeeft wanneer je te hard poetst ga ik voorzichtiger te werk. Het ronde borstelkopje gaat overal grondig langs maar irriteert mijn tandvlees niet waardoor ik al heel snel minder last had van bloedend tandvlees tijdens het poetsen en de tandpasta zorgt voor een fris en schoon mondgevoel en een mooi stralend gebit. Na wat langer testen merk ik duidelijk dat ik minder gevoelig en pijnlijk tandvlees heb met eten, drinken en poetsen. Hierdoor voelde ik me al snel weer zekerder en lach ik ook weer openlijk. Zoals je kan begrijpen blijf ik deze producten graag gebruiken. Uitgebreid getest en helemaal goedgekeurd dus :)

Liefs,

Desirée

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met Oral-B.