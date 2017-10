outfit of the day

Bijna iedereen heeft vast wel zo’n kledingstuk in de kast hangen wat je misschien al lange tijd niet meer draagt, maar waar je ook zeker geen afscheid van wil nemen. Zo heb ik dat met dit lederen jasje. Ik kreeg hem zo’n 15 jaar geleden van Paul en droeg hem toen heel vaak, maar op de één of andere manier bleef hij na een tijdje achterin mijn kast hangen. Zonde eigenlijk! Helemaal nu ik hem weer pas en het met dit ‘tussenweer’ een perfect jackje is om te dragen. Ik laat je zien hoe ik hem combineerde met enkele nieuwe items in m’n kledingkast.



Sinds ik zoveel ben afgevallen probeer ik weer wat meer te experimenteren met mijn kledingstijl en alhoewel ik qua kleuren redelijk trouw ben, durf ik soms zelfs ook weer een jurkje of een rokje te dragen. Het blijft nog wel even wennen en kijken welke modellen en vormen ‘mij’ zijn, maar ik vind deze hele ontdekkingsreis in ieder geval erg leuk! Het combineren van een jurkje met een wat stoerder leren jasje vind ik trouwens zeker geslaagd, maakt het toch net even wat minder netjes ofzo :)



Ik heb het lederen jasje gecombineerd met deze ASOS Curve smock dress van denimstof. Dit jurkje is van een stevige stof gemaakt, valt lekker losjes en ik voel me er heel fijn in. Ondanks dat het een oversized model is, voel ik me er door de taillering alsnog vrouwelijk in. Vreemd besef trouwens: dit jurkje heb ik nu aan in de kleinste maat van de plussize afdeling en had misschien nog wel een maatje kleiner gekund. Ik ga de volgende keer dus zeker snuffelen tussen de normale maten bij ASOS. Nòg meer keuze. Yay!

Onder het jurkje draag ik een zwarte panty en m’n nieuwe Puma Basket platform sneakers met metallic koperen details. Een lekker stoer model wat heerlijk zit en wat perfect is voor de herfst en winter vanwege de donkere kleur.

Tip! Ik bestelde het jurkje en de sneakers via Kleding.nl bij ASOS en heb daar nog een heel fijne tip voor. Het is namelijk aan te raden om rechtsbovenin op de website de prijzen om te zetten in bedragen in Engelse Ponden. In Euro’s zou ik namelijk voor deze 2 items + een skincareproduct €179,75 kwijt zijn, maar in Engelse Ponden was ik een paar cent meer dan €150,- kwijt. Dat scheelt dus zo’n €30,-. Bizar he?! Als je afrekent in Ponden kan je wel niet betalen via iDeal, maar je kan dan bijvoorbeeld PayPal gebruiken. Doe er je voordeel mee! :)



Mocht je trouwens op zoek zijn naar nog meer leuke (web)winkels waar je ook met een maatje meer terecht kan, dan word je vast heel vrolijk van dit plussize overzicht met toffe shops die ik bij elkaar verzamelde.

Heb je een leuk idee of een uitdaging voor een bepaalde look waarin je mij eens zou willen zien dan hoor ik het graag! Ik ben een beetje zoekende, dus sta zeker open voor feedback en tips.

Liefs,

Desirée

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met Kleding.nl.