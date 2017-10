Alweer een tijdje geleden lanceerde Paula’s Choice de nieuwe Resist C15 Super Booster, een serum met een hoge dosis vitamine C om een doffe huid tegen te gaan, huidveroudering aan te pakken en een frissere en egalere huid tevoorschijn te toveren. Ik heb deze de afgelopen tijd samen met 3 lezeressen met elk een ander huidtype uit mogen testen en deel vandaag onze meningen met je.

Amber (19 jaar, gemengde huid)

Gebruikt al langere tijd meerdere producten van Paula’s Choice en is erg benieuwd wat dit product voor haar gemengde kon betekenen.

“Ik heb het product uitgebreid getest en moet zeggen dat ik tevreden ben. Ik heb het gebruikt voor je gaat slapen en je huid wordt er lekker zacht van. Ik gebruikte het na andere producten van Paula’s Choice en dan na de exfoliant. Wel heb ik het niet elke dag gebruikt omdat ik het dan wat teveel vond en het leek alsof ik er dan meer onzuiverheden door kreeg. Nu gebruik ik het 2 of 3 keer in de week en dat is precies goed. Al met al een zeer fijn en goed product.”

Anita (35 jaar, droge en vochtarme huid)

Grootste huidprobleem: pigmentvlekjes, een vette T-zone en op zoek naar een product om haar huid een boost te kunnen geven.

“Skincare is erg belangrijk voor mij en zeker nu de koudere maanden eraan zitten te komen merk ik dat mijn huid wat extra’s nodig heeft. Na iets meer dan 2 weken gebruik merk ik dat mijn huid een natuurlijke glow heeft gekregen en mijn huid minder dof is. Ik heb zelfs minder foundation nodig.

In de eerste week heb ik het serum aangebracht zonder nachtcrème, ongeveer 6 druppels is daarvoor genoeg. In de tweede week heb ik erna een nachtcrème aangebracht voor wat extra verzorging. Ook heb ik het serum alleen in de avond aangebracht omdat deze dan het beste tot z’n recht komt. Mijn huid absorbeert het serum erg goed maar het laat wel een iets vettig laagje achter. Iets dat ik persoonlijk fijner vind dan wanneer een serum helemaal verdwijnt en mijn gezicht weer droog aanvoelt. Ook de geur vind ik niet storend.

Mijn huid ziet er sinds het gebruik van het serum egaler uit en langzaam maar zeker merk ik dat de pigmentvlekken ietsjes lichter aan het worden zijn. Ik besef dat ik het serum langer moet gebruiken voor betere resultaten, maar tot nu toe heeft het mij niet teleurgesteld. Ik blijf het zeker gebruiken.”

Femke (24 jaar, vochtarme huid)

Grootste huidprobleem: last van textuur, bultjes, doffe huid, soms wat onzuiverheden en wil beginnende rimpeltjes en verdere huidveroudering aanpakken.

“Ik heb het nu zo’n twee weken gebruikt en kan zeker zien dat het wat doet. Ten eerste genezen kleine wondjes sneller en mooier, zonder litteken. Ook merk ik dat de huid rondom de neusvleugels en op mijn wangen minder rood is. Wat betreft de textuur en bultjes merk ik nog niet echt verschil, wellicht komt dat nog.

De textuur is heel lichtgewicht en prikkelt een klein beetje op mijn huid bij het aanbrengen, wellicht omdat ik een drogere huid heb. Het serum plakt ook flink dus voor ik make-up op doe gebruik ik eerst nog een dagcrème. Het maakt mijn gezicht een klein beetje glimmend. Persoonlijk vind ik dat wel mooi! Ik ben al met al heel tevreden!”

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het altijd enorm leuk vind om een nieuw product te mogen introduceren en het enthousiasme en de nieuwsgierigheid onder jullie te merken. Dat ik er een winactie aan mocht koppelen voor een testpanel vond ik als skincarejunkie helemaal leuk. Zo kan ik niet alleen mijn mening met jullie delen, maar ook die van enkele anderen waardoor er een beter beeld gegeven kan worden. Leuk om te lezen dat Amber, Anita en Femke alle drie tevreden zijn over het product!



De belofte

De Paula’s Choice Resist C15 Super Booster is in Amerika reeds een bestseller en belooft in Nederland dè skincare launch van 2017 te worden. Het is een booster die voor ieder huidtype geschikt is met als belangrijkste voordelen:

– Vitamine C is een krachtig ingrediënt dat een doffe huid tegen gaat, de huid beschermt tegen ontstekingsreacties en milieuvervuiling, een jonge en frisse uitstraling geeft, tekenen van vermoeidheid verminderd, vlekjes minder op zal laten vallen en de huid egaler, steviger en zachter kan maken. In de booster zit een sterk geconcentreerde vorm van Vitamine C die stabiel blijft tijdens het gebruik.

– Verder zit er onder andere hydraterende glycerine, beschermende vitamine E, hydraterende en verstevigende hyaluronzuur, beschermende Panthenol en ferulazuur wat bekend staat om haar krachtige anti-age eigenschappen.

Hoe gebruik je dit product?

Heel eenvoudig: nadat je je gezicht gereinigd hebt, lotion/toner hebt gebruikt en eventueel je exfoliant hebt aangebracht breng je ’s ochtends en/of ’s avonds enkele druppels aan op je huid. Daarna kan je alsnog je gebruikelijke serum en/of je dagcrème of nachtcrème aanbrengen. Let er alleen wel op dat je bij gebruik in de ochtend een dagcrème met minimaal SPF30 gebruikt om je huid tegen zonschade te beschermen.

De Paula’s Choice Resist C15 Super Booster is verkrijgbaar via de webwinkel van Paula’s Choice voor €53,00 (20ml). Tip: op dit moment met 15% korting!



Mijn eerste ervaring

Een uitgebreide review van mijn hand gaat er natuurlijk nog aankomen, maar als eerste ervaring kan ik alvast meedelen dat ik het gebruik door middel van de pipetverpakking heel prettig vind en de booster snel intrekt. Het product voelt heel licht iets verwarmend aan op de huid, irriteert mijn gevoeligere en drogere huid niet en laat zich ook prima meenemen in de routine met mijn overige producten. So far so good!

Na langere tijd

Ondertussen zijn we heel wat weken verder en gebruik ik dit product gemiddeld om de dag in de avond. Ik breng hem na het reinigen, de lotion en de exfoliant aan op mijn huid, laat hem even intrekken en smeer dan nog een nachtcrème op. Bij mij persoonlijk trekt de booster trouwens wel redelijk vlot in zonder enorm glimmend of plakkerig resultaat, maar wellicht heb ik echt een drogere huid die zo’n lekker dorstlessertje helemaal opdrinkt? Ik merk duidelijk dat littekentjes, onzuiverheden en roodheid minder worden en ook de pigmentvlekjes rondom mijn oogkassen beginnen minder op te vallen. Voor mij dus zeker een product wat ik blijf gebruiken, helemaal met de gure seizoenen waarin mijn huid zo’n extraatje duidelijk nodig heeft.

Ik hoop dat jij het leuk vond om niet alleen mijn mening te lezen maar ook die van anderen? Spreekt dit product jou aan om eens te proberen?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat een product dat door een merk of bedrijf is toegestuurd en een affiliate link.