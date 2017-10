Er zijn van die producten die je door de jaren heen al vaker voorbij hebt zien komen op Curvacious.nl en deze Philosophy skincare producten vallen daar zeker onder. Omdat enkele producten op waren of gewoonweg niet fijn genoeg werkten heb ik enkele alltime favourites van Philosophy terug opgenomen in mijn dagelijkse routine. Ik vertel je graag iets meer over deze producten, die wat mij betreft ook echt wel dè aanraders van het merk zijn.



Purity made simple 240ml, €22,71

philosophy purity made simple is een one-step facial cleanser waarmee je oog- en gezichtsmake-up in no time verwijdert en die je huid ook nog eens hydrateert. Je brengt deze aan op een vochtig gezicht, masseert hem in en daarna kan je het afspoelen of met een washandje wegnemen en hou je een schoon gezicht zonder trekkerig gevoel of geïrriteerde ogen over. Er zitten verschillende plantenextracten en –oliën in, de cleanser ruikt lekker zacht en licht kruidig en is zuinig in gebruik.



The microdelivery exfoliating wash 250ml, €28,42

Dit is een intensievere variant dan die hierboven en staat bij mij onder de douche om enkele keren per week te gebruiken terwijl mijn shampoo en/of conditioner intrekt. Het is een reinigend product die je huid tegelijkertijd ook mild exfolieert. Met ronddraaiende bewegingen inmasseren op een vochtige huid en afspoelen. Er zit onder andere glycerine, panthenol, borago olie en vitamine E in.



The microdelivery resurfacing peel 56,7g + 60ml, €75,71

Oprecht één van de betere en meest bekende peelingkits voor thuisgebruik. Je brengt op een schone huid een klein beetje van de vitamin c/peptide kristallen aan en verdeelt deze over je gezicht en hals. Vervolgens neem je een beetje van de lactic/salicylic acid activating gel en breng je dit met ronddraaiende bewegingen aan over de kristalletjes op je huid. Je merkt dat het nu wat begint te schuimen en je huid wordt een beetje warm. Na een paar minuutjes goed afspoelen en je huid voelt aan alsof je net een behandeling bij de schoonheidsspecialiste hebt gehad.



Renewed hope in a jar 60ml, €46,64

Dit is de vernieuwde variant van hun bestselling crème. Niet alleen zuinig in gebruik, maar er zitten vooral heel fijne ingrediënten in die hydrateren, verzachten, beschermen en voeden en de huid helpen te vernieuwen. Hij voelt ondanks de voedende werking luchtig aan op de huid en de – voor sommigen – intense geur van de originele variant is ingeruild voor een subtiele zachte bloemengeur. Er zit onder andere glycolzuur, vitamine E en hyaluronzuur in en hij doet het ook nog eens fijn onder make-up.

Met deze vier producten heb je eigenlijk alles in huis voor een goede verzorging van je huid; producten voor een goede reiniging van de huid, exfoliërende producten èn huidverzorging. Deze producten zijn op dit moment bij ICI Paris XL in de aanbieding. Bij aanschaf van minimaal twee producten krijg je 25% korting en al bij aanschaf van één product krijg je een leuk Philosophy cadeautje.

Heb jij ervaring met Philosophy skincare? Naar welk(e) product(en) ben jij benieuwd?

Liefs,

Desirée

* Dit artikel bevat producten die door een merk of bedrijf beschikbaar zijn gesteld en een affiliate link.