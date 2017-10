Of het nu de nieuwste feestcollectie van een beautymerk is, een kookboek rondom het thema ‘feestdagen’ is of een nieuwe interieurcollectie, zodra Kerst in beeld is word ik extra vrolijk van alle nieuwtjes die binnenkomen. Zeker dus ook toen het persbericht van de nieuwe Søstrene Grene Kerst collectie 2017 binnen kwam. Het is en blijft één van mijn favoriete woonwinkels om even lekker doorheen te snuffelen en nu deze collectie ook verkrijgbaar is wordt dat weer een nieuw shoptripje plannen binnenkort!

“Kerstmis staat bijna voor de deur, wat betekent dat de zussen eindelijk de kerstcollectie van dit jaar kunnen presenteren. De kerstcollectie bestaat uit prachtige versieringen en een zorgvuldig geselecteerde selectie aan kerstcadeaus met een hoge esthetische waarde en betaalbare prijzen.

Dit jaar hebben Anna en Clara ervoor gekozen om hun eigen persoonlijke draai te geven aan de traditionele Scandinavische kerst, door nostalgisch vintage te combineren met een moderne kijk op Scandinavische flora. Vele uren werden gespendeerd aan het ontwerpen en kiezen van de juiste patronen en items voor de kerstcollectie van dit jaar.”



Oh, yes! Ik merk dat ik qua inrichting voor in huis steeds rustiger word en dat hele minimalistische stijltje waarin mooie geometrische vormen, natuurlijke kleuren, zachtere kleuraccenten en subtiele prints samenkomen helemaal ‘mijn ding’ is. Ik heb van deze collectie zeker weer een aantal dingen op het oog zoals een mooi zacht plaid, messingkleurige kandelaars, opbergdoosjes, ornamentjes voor in de Kerstboom en het zwarte wandrek. Maar ook wil ik even kijken voor wat mooie spullen qua tafelaankleding voor de Kerstdagen zelf.

De nieuwe Søstrene Grene Kerst collectie 2017 is vanaf nu tot begin december in de winkels te koop. Je kan deze 11 winkels vinden in Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Zwolle.

Spreekt de nieuwe Sostrene Grene kerstcollectie jou aan?

Liefs,

Desirée