Ik vind het enorm leuk dat deze ‘blogger behind the scenes’ artikelen het zo goed doen en er telkens weer interessante vragen bij komen, want als ik iets leuk vind om te doen dan is het wel praten of uitleg geven over mijn werk. Omdat het geen gangbaar beroep is snap ik die nieuwsgierigheid ook helemaal! Zo krijg ik regelmatig de vraag hoe een gemiddelde werkdag van een blogger eruitziet.. Let’s go!

Geen werkdag is hetzelfde, dus ik heb voor dit artikel even gisteren als voorbeeld gepakt. De donderdag is namelijk de dag dat Shae een volledige dag naar de opvang gaat en ik dus echt lekker aan de bak kan. Op deze dag heb ik regelmatig één of meerdere events waardoor de planning al snel heel vol loopt..

06.45 – De wekker gaat en het is tijd om op te staan. Paul frist zichzelf en Shae op en kleed haar aan, ik fris mijzelf op en ga naar beneden om het ontbijt voor de poezenmeisjes, Shae, Paul en mijzelf klaar te maken en de gordijnen en ramen open te doen.

07.45 – Paul gaat de deur uit om naar zijn werk te gaan en neemt Shae mee om haar bij de opvang af te zetten. Ik ruim de ontbijttafel leeg, ruim de vaatwasmachine uit, doe een handafwasje van dingen die niet in de vaatwasser mogen, neem het aanrecht af en stofzuig even snel de benedenverdieping.

08.30 – ik duik achter de computer om de mailbox en social media kanalen bij te werken en werk nog even een artikel uit

09.30 – douchen, aankleden, haren en make-up doen en de deur uit om de trein te gaan halen.

10.00 – In de trein op weg naar Amsterdam voor een lanceringslunch van een nieuw beautymerk wat naar Nederland komt. Ik ben er de komende tijd een soort van ambassadeur voor en ga jullie hier dus zeker nog meer over vertellen binnenkort. Mocht je me via Instagram en Instagram Stories volgen dan heb je al wat voorbij zien komen..

13.00 – het event is afgelopen, ik klets nog even wat na en ga samen met Chloë een kopje koffie doen om het één en ander te bespreken en wat bij te kletsen

14.30 – ik besluit om lopend terug te gaan naar het station, kom langs verschillende winkels en shop een shawl en 2 broeken bij Forever21 (hoppa! Weer een maatje kleiner..), wat snuisterijtjes bij Sostrene Grene en wat nieuwe make-upproducten bij de NYX Cosmetics winkel (waarover binnenkort meer!).

17.00 – in de trein terug naar huis waar ik de belangrijkste mails beantwoord en social media bijwerk.

18.30 – Ik ben thuis, Paul is ook net thuis en heeft Shae van de opvang gehaald, een goede vriend kwam even wat ophalen en voor je het weet is het later dan gedacht. Shae wilde per se een boterham eten dus dat was makkelijk en omdat ik zelf redelijk moe was besloten we een pizza te bestellen

19.30 – Shae iets later dan normaal naar bed brengen, beneden even wat opruimen en samen met Paul koffiedrinken

20.30 – Paul heeft nog wat werk liggen en ik heb ook nog het één en ander te doen voor lopende campagnes dus we werken beide nog een uurtje of twee en kijken daarna een aflevering van The Mist op Netflix

23.30 – douchen en naar bed!



Zoals je kan begrijpen vliegt zo’n dag voorbij! Naar events, productlanceringen en presentaties toe gaan is altijd leuk. Niet alleen voor het event zelf maar ook om even bij te kletsen met andere bloggers/journalisten en het merk/bedrijf/PR bureau erachter. Netwerken is best belangrijk en af en toe je gezicht laten zien hoort er zeker bij om contacten goed te houden. Maar.. eerlijk is eerlijk: events bezoeken – en vooral de reistijd erbij wat vaak toch wel zo’n 4 uur op een dag in beslag neemt – is ook best vermoeiend.. Thuiswerkdagen vind ik daarom ook helemaal prima. Waarin ik gewoon mijn eigen ritme kan bepalen, lekker aan artikelen kan werken, productfotografie, campagnes uitwerken, een wandelingetje tussendoor. Ik ben nog steeds heel blij met wat ik doe en ben echt heel dankbaar dat ik dit als fulltime baan mag en kan doen en zo mijn eigen dagen in kan vullen met het werken aan mijn bedrijf ♥

Wat zou jij nog meer willen weten van ‘het leven van een blogger’ of dit beroep? Waar ben je nieuwsgierig naar?

