Alweer een tijdje geleden was ik aanwezig bij een perspresentatie van Aruba Aloe omdat dit merk nu ook in Nederland verkrijgbaar is. Het merk heeft een enorm uitgebreide lijn aan verzorgingsproducten op basis van aloë vera die voor het hele gezin te gebruiken zijn. Ik maakte kennis met het merk, vertel je er graag wat meer over en review de Aruba Aloe Special Care lotion. Heb je last van een droge en trekkerige huid? Dan zou ik zeker even verder lezen..

Aloe Vera

Het ingrediënt aloë vera wordt al gigantisch lang in verzorgingsproducten gebruikt en is één van de meest hydraterende ingrediënten die er is. Het is een cactusachtige plant waarvan het sap eenvoudig kan worden verkregen: je breekt een stengel af en het doorzichtige jelly-achtige sap kan direct gebruikt worden. Je kan het puur op de huid aanbrengen of verwerken in producten en heeft een heel rijtje aan fijne voordelen; het bevat antiseptische en ontstekingsremmende bestanddelen, vitamines, mineralen, aminozuren en vetzuren, dringt gemakkelijk tot diep in de huid door en wordt daarom ook vaak toegevoegd aan cosmetische producten.

Aloë vera is goed te gebruiken bij acné, oppervlakkige brandwonden en zonnebrand, muggen- en brandnetelbulten, blaren, couperose, eczeem, na het ontharen, tegen striae en natuurlijk vooral als hydraterend en verzorgend ingrediënt voor ieder huidtype. Het heeft naast de hydraterende werking ook nog als voordeel dat het dode huidcellen afbreekt en littekens kan verminderen. Het is dan ook geen raadsel dat deze plant een ‘wonderplant’ genoemd wordt en bij veel mensen in huis te vinden is.



Aruba Aloe Special Care lotion 370ml, €24,00

Deze flinke fles met een royale inhoud bevat een hoge dosering aloë vera en is aangevuld met onder andere glycerine, vitamine E en jojoba olie. Geen parabenen, geen harde alcohol maar wel een klein beetje parfum. Het maakt een hydraterend en verfrissend product wat je van top tot teen kan gebruiken. Of je gezicht nu wat aan de droge kant is, je handen en nagelriemen een oppepper kunnen gebruiken of je benen al last beginnen te krijgen van het koudere weer: smeren maar!



Ik begon zelf vanwege het koudere seizoen wat last te krijgen van een drogere en trekkerige huid, dus het was een perfect moment om dit product te gaan testen. Vanwege de grootte van de flacon zou ik persoonlijk een pompje net even wat handiger gevonden hebben, maar de opening werkt alsnog prima en je kan de hoeveelheid product goed doseren. Als eerste valt me de zachte en frisse bloemige geur op van het product wat eenmaal na het insmeren wat warmer wegtrekt op de huid en nog best lang blijft hangen. Persoonlijk vind ik het echt een heerlijke geur die me een luxe gevoel geeft en tegelijkertijd tot rust brengt.

Qua textuur moet je een beetje denken aan een wat dikkere yoghurt. De lotion laat zich heel prettig uitsmeren en trekt snel in zonder een vettig of plakkerig gevoel achter te laten. Ik merkte al snel dat mijn huid weer zachter en soepeler begon aan te voelen dus ik smeer nu trouw na elke douchebeurt mijzelf van top tot teen er mee in. Een aanrader wat mij betreft!

De producten van Aruba Aloe zijn verkrijgbaar via de eigen webwinkel. Goed om te weten: het merk is dierproefvrij en maakt gebruik van gerecyclede verpakkingen.

Heb jij al eens gehoord van dit merk? Spreekt de lotion jou aan om eens te proberen?

Liefs,

Desirée